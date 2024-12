Syrie: la perte d'Alep due à "la dépendance" du régime à la Russie et à l'Iran, selon la Maison Blanche

La Maison Blanche a mis samedi la prise de contrôle de la ville syrienne d'Alep par des groupes rebelles dominés par les islamistes sur le compte de "la dépendance" du régime de Bachar al-Assad à la Russie et à l'Iran.



"Le refus persistant du régime d'Assad de s'engager dans le processus politique (prévu par l'ONU en 2015, ndlr) et sa dépendance à la Russie et à l'Iran ont créé les conditions pour les événements en cours, y compris l'effondrement des lignes tenues par le régime d'Assad dans le nord-ouest de la Syrie", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale Sean Savett dans un communiqué.