Sport : le tournoi presse foot démarre le 4 Juin prochain

Après la crise sanitaire qui a frappé tout le monde en 2020, la reprise des compétitions s'est effectuée lentement mais sûrement. Les membres du comité d'organisation du tournoi Press Foot, ont examiné la situation sanitaire et ses signes d'amélioration jour par jour, et ont décidé de la reprise de la compétition à partir du 4 Juin 2022. Ils ont tenu une réunion hier.

Face à la grande demande, seules les 16 premières équipes seront retenues pour le tournoi. Les inscriptions de 50.000 FCFA sont ouvertes pour les 16 premières équipes retenues pour la succession du groupe Futurs Médias vainqueur quatre fois de suite.

Cette compétition qui attire de nombreux professionnels des médias de différentes rédactions, reste le plus grand tournoi des acteurs de la presse sénégalaise.

En prélude de la 9 ème édition, il sera organisé sur le thème : « développement du sport, le rôle des médias : acteurs et vecteur », qui sera animé par le directeur de la publication du journal record, Hubert Mbengue avec comme modérateurs, Mbaye Jacques Diop journaliste, conseiller technique du ministre des sports. Il sera également organisé une randonnée pédestre avec comme thème : « Marchons vers l'environnement ».

Le tournoi inter rédactions presse foot se tient chaque année à Dakar en fin de la session sportive, en partenariat avec la maison de la presse. Les objectifs sont le raffermissement des liens entre les acteurs de la presse sénégalaise, la rencontre avec les partenaires de la presse, la communion entre les acteurs de la presse et le public et enfin de créer un cadre d'échanges et de partage.