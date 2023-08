Sport-Fencing Camp : Lion Fencing Academy initie les enfants à l’Escrime

Après 4 années de pause due notamment à la Covid, la 4e Édition du « Fencing Camp » ou Camp d’Escrime a été organisée à Dakar pour mieux vulgariser cette discipline Olympique. Faire connaitre l’escrime, tel est l’objectif de cette structure de la Fédération Sénégalaise d’Escrime, la Lion Fencing Academy, qui a organisé des activités de démonstration ce samedi 5 Août 2023 à la Place du Souvenir Africain.



En effet, plus d’une centaine d’enfants dont les âges varient entre 4 et 15 ans en provenance de plusieurs localités, Médina, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Jaxaay, Tivaouane Peul, ont été initiés à ce sport pas très connu au Sénégal et que d’aucuns pensent qu’il est réservé aux familles riches.



Une délégation venue des États-Unis, conduite par le co-fondateur, Abdoulaye Thiam, ancien champion d’escrime au Sénégal, entraîneur aux USA et le président de la Lion Fencing Academy, Mbagnick Sène, ont initié les enfants à la pratique de l’Escrime. Un sport très développé dans les pays européens, américains et Asiatiques.



Initiateur de ce camp d’escrime, le président de la Lion Fencing Academy revient sur cet évènement. « D’habitude, on organisait des tournois avec des personnes déjà initiées à l’escrime, qui ont l’expérience. Cette année vu le contexte socio-politique, vu les difficultés que rencontre notre discipline au Sénégal et la Fédération, on a jugé nécessaire de rendre hommage à la petite catégorie, aux enfants », fait-il savoir. Ainsi, poursuit Mbagnick Sène, ancien escrimeur, président de la Lion Fencing Academy, « notre vision est que si l’on veut vraiment développer ce sport au Sénégal, il faut impérativement commencer par détecter la crème, les encadrer, les accompagner.





Ce qui nous a poussé à prendre cette initiative, c’est-à-dire faire la fête avec les jeunes afin de leur faire découvrir cette discipline, de leur faire aimer la discipline, afin d’en faire de futurs champions ». Ouverture d’un « Lion Fencing Club » à Jaxaay La commune de Jaxaay, précisément l’Unité 12 des Parcelles Assainies a accueilli, ce mardi 8 Août 2023, une délégation de la Lion Fencing Academy, composé du président, de partenaires techniques. Elle a procédé à l’ouverture du Lion Fencing Club de Jaxaay, en présence du chef de quartier de l’Unité 12A, Nouhoum Beninga, du président du Conseil de Quartier, M. Ba et du président de la commission Environnement et du Cadre de vie, Wally Faye.



Plus d’une vingtaine d’enfants ont participé à cette cérémonie. Ils ont été initiés à l’escrime, à l’usage des différentes armes (Sabre, Fleuret, Epée) dédiées à cette discipline. Rendez-vous est pris l’année prochaine pour une nouvelle Édition du « Fencing Camp ».