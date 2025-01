Spécial Kazu Rajab 2025: Diambé défend l’authenticité des Baye Fall : « C’est dans le cœur, pas dans l’apparence… »

Les Baye Fall, souvent mal perçus et stéréotypés, sont au cœur d'un débat sur l'authenticité de leur foi et leur mode de vie. Diambé, l'un d'eux, a récemment évoqué ces préjugés et défendu l'intégrité de son engagement spirituel.



Selon lui, le nom « Baye Fall » ne se résume pas à un simple accoutrement, mais incarne un principe de foi profond. "Certains ont tendance à assimiler le Baye Fall à une personne toujours sale, traînant dans les ordures, mais c’est l’apparence qui prête à confusion. Un vrai Baye Fall, c’est dans le cœur avant tout", explique Diambé, soulignant que l'extérieur ne reflète pas la pureté de l'âme.







Diambé voit le Baye Fall comme une voie spirituelle, un principe qui rapproche l'individu de Dieu. Pour lui, un véritable Baye Fall suit des principes de vie stricte, évitant l'alcool, la cigarette, et le vol. "Les vrais Baye Fall ne sont pas ceux qu'on imagine dans les rues, mais ceux qui vivent selon des principes élevés", affirme-t-il. Bien qu'ils puissent être vus dans des lieux de divertissement, leur but n'est pas de consommer, mais de « conscientiser » et de transformer ces endroits en lieux de méditation et de purification. "Nous pouvons être dans un bar, mais pas pour l'alcool. Notre présence est là pour essayer de le transformer en un lieu saint", ajoute-t-il.







Pour Diambé, malgré le départ de certains de cette voie, de nombreux autres restent fermes dans le principe des Baye Fall. "Ce n’est pas parce que d’autres s’éloignent qu’on doit perdre l’espoir", explique-t-il. Il évoque l'exemple de Mame Cheikh Ibrahima Fall, le fondateur du mouvement, comme un modèle de foi pure et inébranlable. Cependant, Diambé reconnaît que la responsabilité du dévoiement de certains repose en partie sur les guides spirituels. "Lorsqu'on prend le nom de Baye Fall, il faut avoir un guide digne de ce nom, quelqu’un qui nous ouvre les yeux et nous guide vers la voie droite", déclare-t-il.