Soupçons de poison dans le couple : une jeune épouse traîne son mari de 76 ans devant la justice à Mbour


Soupçons de poison dans le couple : une jeune épouse traîne son mari de 76 ans devant la justice à Mbour
À Mbour, une affaire aux allures de thriller conjugal secoue le Tribunal d’instance. Une femme sénégalaise de 30 ans, Ndoumbé Mbow, accuse son mari français de 76 ans, Jean-Louis Bernard Leroux, d’avoir tenté de l’empoisonner lors d’un déjeuner qui a viré à l’affrontement physique. Selon elle, le verre de boisson servi par son époux ne contenait pas que du jus…

Un déjeuner sous haute tension

Les faits se sont déroulés le 28 juillet 2025, dans leur domicile situé à Saly Portudal. Le couple, dont les relations se sont visiblement dégradées depuis un certain temps, partageait un déjeuner lorsque le mari, retraité, sert à boire à son épouse. Mais Ndoumbé Mbow, qui affirme se méfier de son mari, refuse catégoriquement de toucher au verre.
La raison ? Selon ses déclarations devant le tribunal, elle aurait été avertie par un certain Omar, ami de son époux, que ce dernier projetait de l’empoisonner. “Fais attention, il m’a dit un jour qu’il allait te tuer avec du poison”, aurait confié Omar à la plaignante, qui décide de ne pas prendre le risque.

Verres brisés, vitres explosées, accusations croisées

La situation dégénère rapidement. D’après Ndoumbé Mbow, son mari ferme la porte à clé pour l’empêcher de sortir. Elle panique, donne un violent coup de pied dans la porte vitrée, brisant les carreaux. Les éclats de verre volent. Une altercation s’ensuit, laissant les deux conjoints blessés.
 
Des vigiles interviennent. Ndoumbé est conduite à une structure sanitaire. Elle dépose plainte contre Jean-Louis Bernard Leroux pour coups et blessures volontaires, avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours.

À la barre : deux versions, deux vérités

Lors de l’audience tenue hier à Mbour, le septuagénaire comparaît libre. Plaie au pied à l’appui, il nie toute tentative d’empoisonnement. Il accuse sa femme de l’avoir agressé avec les tessons de verre, assurant que “c’est elle-même qui s’est blessée en me les lançant”.
La partie civile, elle, campe sur sa version : refus de boire une boisson suspecte, porte verrouillée, violence, blessures. Elle réclame 1,5 million de francs CFA de dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Le poison… ou la paranoïa ?

Le procureur, sans se prononcer sur la véracité des accusations d’empoisonnement, demande l’application stricte de la loi pour les violences physiques constatées. Le tribunal rendra son verdict le jeudi 21 août 2025.
Autres articles
Vendredi 8 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiés: Une jeune fille tue un jeune homme à Thialy

Thiés: Une jeune fille tue un jeune homme à Thialy - 08/08/2025

Sonko reçu par Erdogan : Le partenariat autour de la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 » et la situation à Gaza au cœur des échanges

Sonko reçu par Erdogan : Le partenariat autour de la mise en œuvre de l’Agenda « Sénégal 2050 » et la situation à Gaza au cœur des échanges - 08/08/2025

Recep Tayyip Erdogan recevant le PM Ousmane Sonko : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase »

Recep Tayyip Erdogan recevant le PM Ousmane Sonko : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase » - 08/08/2025

Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable

Accord historique à la Primature : Gouvernement et syndicats de la Justice scellent une paix sociale durable - 07/08/2025

Rationalisation des dépenses : « Macky Sall est le champion dans ce domaine… » (Abdou Mbow)

Rationalisation des dépenses : « Macky Sall est le champion dans ce domaine… » (Abdou Mbow) - 07/08/2025

Innovation technologique : Près de 200 spécialistes attendus à Dakar pour expérimenter la transition vers l’intelligence artificielle

Innovation technologique : Près de 200 spécialistes attendus à Dakar pour expérimenter la transition vers l’intelligence artificielle - 07/08/2025

Insécurité dans les zones touristiques / Thierno Bocoum alerte : « Le Sénégal ne peut prétendre être une destination fiable si… »

Insécurité dans les zones touristiques / Thierno Bocoum alerte : « Le Sénégal ne peut prétendre être une destination fiable si… » - 07/08/2025

Le Premier ministre malien à la Tribune des NU : L'exploitation des ressources naturelles de la région du Sahel par les multinationales dénoncée

Le Premier ministre malien à la Tribune des NU : L'exploitation des ressources naturelles de la région du Sahel par les multinationales dénoncée - 07/08/2025

MAGAL 2025 – TAS salue le discours de Cheikh Bass sur l’éthique politique et rappelle que l’argent public n’est pas à voler

MAGAL 2025 – TAS salue le discours de Cheikh Bass sur l’éthique politique et rappelle que l’argent public n’est pas à voler - 07/08/2025

Justice: Assane Diouf est libre!

Justice: Assane Diouf est libre! - 07/08/2025

Terreur à Keur Mbaye Fall : le charretier Cheikh Faye poignarde un vigile en pleine rue

Terreur à Keur Mbaye Fall : le charretier Cheikh Faye poignarde un vigile en pleine rue - 07/08/2025

Sandiara : 42 kg de chanvre indien saisis, les trafiquants en fuite

Sandiara : 42 kg de chanvre indien saisis, les trafiquants en fuite - 07/08/2025

Un bras, trois coups de machette : le mystère Malick Sarr relancé par l’autopsie de Ndoumbé ndiaye

Un bras, trois coups de machette : le mystère Malick Sarr relancé par l’autopsie de Ndoumbé ndiaye - 07/08/2025

Trop de temps d'écran chez les enfants peut augmenter le risque de maladies cardiaques (étude)

Trop de temps d'écran chez les enfants peut augmenter le risque de maladies cardiaques (étude) - 07/08/2025

Une affaire délicate : les achats de pétrole russe par l'Inde

Une affaire délicate : les achats de pétrole russe par l'Inde - 07/08/2025

Trump juge possible une réunion

Trump juge possible une réunion "très bientôt" avec Poutine et Zelensky  - 07/08/2025

Aux Etats-Unis, opération coup de poing de la police de l'immigration pourtant interdite

Aux Etats-Unis, opération coup de poing de la police de l'immigration pourtant interdite - 07/08/2025

Ghana: décès des ministres de la Défense et de l'Environnement dans un accident

Ghana: décès des ministres de la Défense et de l'Environnement dans un accident - 07/08/2025

Secteur minier : « Cette performance ne peut être attribuée exclusivement au nouveau régime » (Abdoulaye Wilane, PS)

Secteur minier : « Cette performance ne peut être attribuée exclusivement au nouveau régime » (Abdoulaye Wilane, PS) - 07/08/2025

Contrat de concession de Dakarnave : Les travailleurs réclament leur place dans les négociations

Contrat de concession de Dakarnave : Les travailleurs réclament leur place dans les négociations - 07/08/2025

Côte d'Ivoire: plusieurs cadres de l'opposition longuement entendus par la police

Côte d'Ivoire: plusieurs cadres de l'opposition longuement entendus par la police - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Mme Sonko Anna Diamanka aperçue chez le Khalife et chez Sokhna Bali

MAGAL 2025 – Mme Sonko Anna Diamanka aperçue chez le Khalife et chez Sokhna Bali - 07/08/2025

Grève dans le secteur de la justice : L’Entente SYTJUST-UNTJ suspend son mot d’ordre

Grève dans le secteur de la justice : L’Entente SYTJUST-UNTJ suspend son mot d’ordre - 06/08/2025

Dividendes miniers : allez jusqu’au bout de la vérité ! ( Par Ameth DIALLO )

Dividendes miniers : allez jusqu’au bout de la vérité ! ( Par Ameth DIALLO ) - 06/08/2025

Lutte contre la corruption : Ce qui va changer dans le projet de loi n°12/2025 portant création de l’OFNAC

Lutte contre la corruption : Ce qui va changer dans le projet de loi n°12/2025 portant création de l’OFNAC - 06/08/2025

Précisions de Senelec à la suite des déclarations sur les dysfonctionnements des stations de pompage à Touba

Précisions de Senelec à la suite des déclarations sur les dysfonctionnements des stations de pompage à Touba - 06/08/2025

Crd du Gamou de Tivaouane : Les recommandations du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour

Crd du Gamou de Tivaouane : Les recommandations du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour - 06/08/2025

Assemblée nationale : l’Ouverture de la session extraordinaire 2025 prévue le 18 août 2025

Assemblée nationale : l’Ouverture de la session extraordinaire 2025 prévue le 18 août 2025 - 06/08/2025

Zac Mbao : Arrestation pour tentative de meurtre et détention de produits cellulosiques

Zac Mbao : Arrestation pour tentative de meurtre et détention de produits cellulosiques - 06/08/2025

Préparatifs du gamou de Tivaouane - Cas sévères d'intoxication liés au transport d'aliments préparés : le gouverneur Saër Ndao appelle à la sensibilisation

Préparatifs du gamou de Tivaouane - Cas sévères d'intoxication liés au transport d'aliments préparés : le gouverneur Saër Ndao appelle à la sensibilisation - 06/08/2025

RSS Syndication