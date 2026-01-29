Don de Sang 2026-IBS : quand la solidarité bat au rythme de l’engagement collectif

L’édition 2026 de l’action Don de Sang a été marquée par une mobilisation remarquable et un fort élan de solidarité, illustrant l’engagement citoyen de l’ensemble des parties prenantes.



Cette journée a été rythmée par la participation active de nombreux partenaires et institutions, avec une présence particulièrement appréciée de la mascotte des JOJ AYO et de l’équipe du COJOJ, dont plusieurs membres ont eux-mêmes pris part au don de sang, créant des moments forts en émotion et en engagement.



L’initiative a également bénéficié de l’implication significative de partenaires clés tels que l’APROSI, l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio et SOSAGRIN, contribuant pleinement au succès de cette action solidaire.



Au total, 105 poches de sang ont été collectées, témoignant de l’impact concret de cette mobilisation en faveur de la santé publique.



À travers cette action, IBS réaffirme son engagement en faveur de la solidarité, du partage et de la responsabilité sociale, au service de la communauté.