Le gouvernement envisage une revalorisation salariale pour le coach Pape Thiaw: « Ku def lu rëy, am lu rëy », annonce Khady Diene Gaye

Prenant la parole devant les journalistes, la ministre a justifié cette démarche en invoquant le principe de récompense au mérite. « Ku def lu rey, Am Lu Rey » (Celui qui fait des performances sera récompensé à la hauteur), a-t-elle affirmé, soulignant la volonté du gouvernement de valoriser les résultats du technicien national, Pape Bouna Thiaw.







En conditionnant l’amélioration des termes contractuels aux performances réalisées, l’État affirme sa volonté d’instaurer une culture de l’excellence et de la méritocratie dans le football national. Bien que les montants et les critères précis de cette revalorisation n’aient pas été dévoilés, l’annonce de Khady Diene Gaye témoigne d’une reconnaissance des efforts du sélectionneur et ouvre la porte à une meilleure valorisation financière de son travail.







Les détails de cette révision contractuelle et les modalités d’évaluation des performances devraient être précisés dans les prochaines semaines.

