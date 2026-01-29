Finalement, Sonko nous fatigue avec la même chanson. ( Par Abdou Mbow , Député)

Lors d'une rencontre avec les Sénégalais établis au Maroc, le Premier ministre Ousmane Sonko a vigoureusement critiqué l'institution judiciaire, affirmant que « l'un des problèmes fondamentaux du pays, c'est la Justice ». Le chef du gouvernement a notamment fustigé une « chape de plomb » visant à empêcher toute critique des magistrats, qu'il décrit comme des « êtres humains » et non des « demi-dieux ».



La justice des hommes n'est parfaite nulle part mais au Sénégal, nous avons de quoi être fiers de notre justice. Monsieur le « Vengeur Masqué » quand vous rencontrez les ressortissants sénégalais au Maroc, ayez la décence de vous prononcer sur leurs préoccupations mais faute de solution, vous convoquez votre tintamarre habituel sur votre unique et malheureux terrain de prédilection: la calomnie. Nous avons compris que tes attaques contre la justice s'expliquent par le fait qu'elle refuse de se coucher devant vous pour exécuter vos sales besognes mais surtout de valider votre impossible candidature pour 2029.



Insulter des magistrats tenus au devoir de réserve est d'une irresponsabilité illimitée et manque de grandeur. Sonko faites, pour une fois, montre de courage en livrant le nom de ces magistrats.



Plus narcissique que Sonko tu meurs ! OS se croit l'Alpha et l'Omega du Sénégal. Tout ce qui le gêne doit être dégagé illico presto, accompagné par les boules puantes de Pastef.



Il convient de se faire une raison concernant cet acharnement de Sonko contre notre justice : « Un bandit ne gobe jamais un policier ou un gendarme. Comme du reste un hors-la-loi ne peut aimer un magistrat ». Ce pays a un vrai problème: c’est Sonko.



Comment peut-il convaincre des investisseurs de venir au Sénégal tout en vociférant que le Sénégal est malade de sa justice. Dites-moi un SEUL investisseur qui va mettre ses avoirs dans un pays malade de sa justice ?



Il faut sortir de la tête de ce Premier Ministre qu'il n'est plus dans l'opposition depuis bientôt deux ans et demi. Même étant dans l'opposition, on ne devrait pas fragiliser l'institution judiciaire qui constitue jusqu'à preuve du contraire le garant de l'équilibre social. Lorsqu'on aime son pays, on se garde de critiquer et souiller ses institutions surtout étant en terre étrangère.



Il est temps de revenir sur terre en préservant et respectant certains fondamentaux car certains dérapages deviennent insupportables, et nous poussent à se poser des questions sur l'état erratique de leurs auteurs.



À ce rythme, notre pays déjà fortement désespéré sera complètement enfoui sous la croûte océanique!



Député Abdou Mbow