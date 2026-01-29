Double meurtre de Dabala et Gano : le sort de Nabou Lèye suspendu au verdict de la Chambre d’accusation Aujourd’hui


Un tournant décisif s’annonce dans l’une des affaires criminelles les plus médiatisées de ces derniers mois. Selon L’Observateur, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar se prononce ce jeudi sur la demande de mise en liberté provisoire de Marème Lèye, plus connue sous le nom de Nabou Lèye, impliquée dans le dossier du double meurtre d’Aziz Dabala et de Waly Gano.
 
Cette audience cruciale fait suite à l’appel interjeté le 31 décembre dernier par les avocats de la danseuse, une semaine après l’ordonnance du juge d’instruction du 2ᵉ Cabinet de Pikine-Guédiawaye. Ce dernier avait décidé de la placer sous mandat de dépôt, mettant ainsi fin à son contrôle judiciaire initial. Une décision que la défense juge infondée et qu’elle conteste vigoureusement.
 
Conformément aux dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale, la Chambre d’accusation est tenue de statuer dans un délai d’un mois après le dépôt de l’appel. « La Chambre est obligée de statuer ce jour », confie une source proche du dossier citée par L’Observateur, soulignant le caractère impératif de cette audience.
 
Devant les magistrats, les avocats de Nabou Lèye plaideront pour l’annulation pure et simple de l’ordonnance de détention. À défaut, ils solliciteront le rétablissement du contrôle judiciaire, estimant que leur cliente présente toutes les garanties de représentation et ne constitue aucun risque pour la procédure.
 
Cette étape judiciaire intervient après l’audition de la danseuse par le juge d’instruction, au cours de laquelle elle a, une fois encore, clamé son innocence. « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas tué et je ne sais pas qui a tué », avait-elle affirmé avec fermeté, lors de sa confrontation avec Amadou Lamine Diaw, alias Modou Lô, actuellement incarcéré et présenté comme le principal suspect dans cette affaire.
 
Selon L’Observateur, Modou Lô avait d’abord revendiqué la responsabilité exclusive du double crime avant de se rétracter, impliquant par la suite Nabou Lèye. Dans sa nouvelle version, il affirme que la danseuse aurait agi de concert avec le chanteur Tarba Mbaye pour commanditer les meurtres. Le mobile évoqué serait l’existence de vidéos compromettantes détenues par l’une des victimes, Aziz Dabala.
 
Malgré les dénégations répétées de Nabou Lèye, le magistrat instructeur a estimé que les charges retenues étaient suffisantes pour justifier son maintien en détention provisoire, la considérant comme une personne directement impliquée dans cette enquête qualifiée de complexe.
 
Ce jeudi, la Chambre d’accusation devra ainsi examiner à la fois la régularité de la procédure et le bien-fondé des motifs ayant conduit à son incarcération. Pour la défense, qui parle d’« un dossier vide », une seule issue est juridiquement envisageable : la libération de leur cliente. Reste à savoir si les magistrats partageront cette lecture ou s’ils confirmeront la décision du juge d’instruction.
Jeudi 29 Janvier 2026
Dakaractu



