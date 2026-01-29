Délocalisation de la célébration du 4 avril à Thiès : La coordination départementale Mimi 2024 - Thiès salue la décision du PR

"Ce choix fort consacre Thiès comme un pôle majeur de l’histoire et du développement national. Il traduit la volonté du Chef de l’État de promouvoir une gouvernance de proximité, fondée sur la territorialisation, l’équité et la reconnaissance des dynamiques locales.

À travers cette décision, le Président honore la mémoire des luttes sociales et politiques portées par les populations thiessoises et redonne à notre ville sa place dans le récit national", a-t-on indiqué.

Ainsi, pour MIMI 2024 –Thiès, "cette délocalisation est un acte politique symbolique et porteur d’espoir. Elle renforce notre engagement aux côtés du Président de la République pour un Sénégal juste, souverain et inclusif".

La Coordination "appelle ainsi toutes les forces vives à se mobiliser pour faire du 4 avril 2026 à Thiès une célébration populaire, unitaire et patriotique", a conclu le coordinateur, Lamine Sène.