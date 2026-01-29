Interception d’une Pirogue clandestine : un réseau sénégalo guinéen démantelé après l’accostage à Mbour


Interception d’une Pirogue clandestine : un réseau sénégalo guinéen démantelé après l’accostage à Mbour
Quatre Sénégalais ont été interpellés à Ziguinchor après l’accostage irrégulier d’une pirogue au niveau du golfe de Mbour, le 18 décembre 2025. L’affaire révèle l’existence d’un réseau organisé de trafic de migrants, reliant le sud du Sénégal à la Guinée Conakry et visant l’Europe comme destination finale.
Selon les autorités, la pirogue, immatriculée ZG-4521-ZG et officiellement enregistrée au nom d’un tiers, appartiendrait en réalité à un pêcheur basé à Ziguinchor, identifié par les initiales B.B.. Il aurait orchestré le transport de l’embarcation depuis le Sénégal vers Conakry, en contournant les voies légales, en compagnie de ses proches M.L., M.S. et M.S.. L’opération aurait été organisée avec un ressortissant guinéen, A.K., présenté comme le coordinateur principal du voyage clandestin à destination de l’Espagne.
 
Les enquêteurs ont établi que la pirogue transportait environ une centaine de migrants, majoritairement guinéens, mais aussi quelques Sénégalais, hommes, femmes et enfants. Deux candidats embarqués à Ziguinchor auraient chacun versé 500 000 francs CFA, sans connaître l’identité du bénéficiaire final. À bord, se trouvaient également 2 000 litres de carburant et un moteur Yamaha 60 chevaux.
 
Selon les déclarations des suspects, B.B. affirme s’être limité à l’acheminement de la pirogue vers Conakry et avoir remis l’embarcation à A.K., tandis que ses frères auraient poursuivi la traversée en tant qu’assistants des capitaines. Les quatre complices ont toutefois reconnu avoir connaissance de la finalité clandestine de l’opération.
 
Après dix jours de navigation, marqués par une tempête et des pannes techniques, la pirogue a accosté de manière irrégulière sur la plage de Mbour. Les migrants et les membres de l’équipage ont pris la fuite, laissant l’embarcation et ses équipements aux mains des riverains.
 
L’exploitation du téléphone de B.B. a permis aux enquêteurs de découvrir des échanges relatifs à un nouveau voyage clandestin prévu pour avril 2026, avec un système de recrutement rémunéré et des commissions pour les intermédiaires. Confronté à ces éléments, B.B. a reconnu être le coordonnateur du projet à venir, sans avoir encore encaissé de fonds.
 
Les quatre suspects ont été transférés à Dakar pour être présentés au Procureur de la République près le Pool judiciaire financier, pour association de malfaiteurs, trafic et tentative de trafic de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie. L’enquête se poursuit pour identifier les autres complices et remonter la chaîne complète de ce réseau.
Jeudi 29 Janvier 2026
Dakaractu



