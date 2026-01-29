Manifeste « DUNDAL PS »: Voici la liste des 46 signataires


Manifeste « DUNDAL PS »: Voici la liste des 46 signataires

Voici les 46 primo-signataires représentant diverses structures du Parti socialiste (coordinations locales, unions régionales et départementales), des élus (maires, conseillers départementaux, anciens députés), des responsables nationaux, ainsi que des représentants de la diaspora et de la jeunesse du parti.

 

 

Alioune NDOYE - Ancien Ministre, Secrétaire national à la Formation permanente et à l’Éducation politique, Directeur de l’école du parti, Secrétaire général du Département de Dakar, Maire de Dakar-Plateau, membre du SEN

 

Serigne Mbaye THIAM - Ancien Ministre, Secrétaire national aux Élections, Secrétaire général de l’Union des coordinations de Nioro, membre du SEN

 

Me Moustapha MBAYE - Secrétaire général de l’Union des coordinations de Saint Louis, Secrétaire national aux questions juridiques, Président du Conseil départemental de Saint Louis, membre du SEN

 

Mamoudou WANE - Secrétaire général de la Coordination des Parcelles assainies, Dakar, Secrétaire national à la vie politique, membre du SEN

 

Ousseynou KEITA - Secrétaire national chargé du commerce et de l’industrie, Secrétaire général de l’Union communale de Thiès, 1er adjoint au Secrétaire général de l’Union régionale de Thiès, membre du BP

 

Pape Massar NDOYE - Secrétaire général de la Coordination communale de Louga, 1er Adjoint au SG de l’Union régionale de Louga, adjoint au Maire de Louga, membre du SEN

 

Ibra Fall - Secrétaire général de la Coordination 22ème-B (Diamaguène Sicap-Mbao) de Pikine, membre du BP

 

Cheikh Sidy NDIAYE - Secrétaire général de la Coordination de Linguère, Secrétaire général de l’Union régionale de Louga, membre du SEN

 

Aziz Fall - Secrétaire général de la Coordination de Kébémer, Maire de Thiomlom Fall, membre du BP

 

Madické MBODJ - Secrétaire général de la Coordination de l’Arrondissement de Mbane, Maire de Ndombo-Sandjiry, Dagana, membre du BP

 

Juliette ZINGAN - Ancienne député, Présidente des Femmes de la Coordination de Mermoz-Sacré Cœur, Présidente adjointe des femmes du département de Dakar, membre du SEN

 

Ely FALL - Secrétaire général de l’Union des coordinations de Bambey, Maire de NGOYE, membre du BP

 

Niokhobaye DIOUF - Secrétaire général de la Coordination communale de Fatick, membre du BP

 

Djiby KANDJI - Secrétaire général de la Coordination de Méouane, Tivaouane, Secrétaire national à l’organisation, membre du SEN

 

Dr Ahmadou Dia - Ancien Député, Secrétaire général de la Coordination de Sor-Sud, Saint-Louis, membre du BP

 

Amadou Débé Déme - Secrétaire général de l’Union départementale des coordinations et Vice-Président du Conseil départemental de Foundiougne, Premier adjoint à l’Union régionale Fatick, membre du BP

 

Malamine Diatta - Secrétaire général de la Coordination de Sédhiou Commune et de l’Union régionale de Sédhiou, membre du SEN

 

Arfang Sadia Sylla - Secrétaire général de l’Union régionale de Kédougou, Président de Commission au Conseil départemental de Kédougou, membre du SEN

 

Aissatou Cissokho - Ancienne Député, Présidente des Femmes de la Coordination de Diamaguène Sicap Mbao, Pikine

 

Mbeurou Dieng - Présidente des Femmes socialistes de la Coordination de Khombole, Adjointe au Maire de Khombole, membre du BP

 

Baboucar Badji - Secrétaire général de la Coordination de Bignona, membre du BP

 

Selbé Niady Diouf - Coordination PS France

Mingué Ndiaye - Coordination PS France

 

Malick Faye dit Liko - Coordination PS France

 

Mamadou Lamine Diouck - Secrétaire général de la Coordination de Tivaouane Commune, membre du BP

 

Mamadou Morane Gueye - Secrétaire général de la Coordination de Mbacké, Premier adjoint au Maire de Mbacké, membre du BP

 

Kéba dit Diatour Traoré - Secrétaire général de la Coordination de Bounkiling, Maire de Inor, membre du BP

 

Diago NDIAYE - Présidente des femmes de la Coordination des Parcelles assainies, Dakar, membre du BP

 

Yipane Ndiaye - Secrétaire général de la Coordination de Khombole, Thiès, 1er adjoint au Maire de Ngoundiane, membre du BP

 

Papa Amadou Sall - Secrétaire général de la Coordination A1 de Thiès-Nord, membre du BP

 

Mame Bineta Diagne - Présidente départementale des Jeunes Filles de Dakar

 

Abdoulaye SENE - Coordination PS France

 

Mbaye SENE - Secrétaire général des Jeunes du département de Pikine

 

Mbacké Diop - Coordonnateur (rôle de SG par intérim) de l’Union départementale des coordinations de Keur Massar, membre du BP

 

Kosso Wade - Secrétaire général de la Coordination A de Meckhé, membre du BP

 

Abdalla Touré - Secrétaire général de la Coordination de Dagana, membre du BP

 

Amadou Sow - Secrétaire national à l’organisation et à la mobilisation du MNJS, Secrétaire général des Jeunes du Département de Dakar, membre du BP

 

Cheikh Gaye - Secrétaire général de la Coordination de Ross Béthio, Maire de Rosso-Sénégal, membre du BP

 

Elhadji Ibrahima Diop - Organisation des Travailleurs socialistes

Jeudi 29 Janvier 2026
