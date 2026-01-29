Manifeste « DUNDAL PS »: Voici la liste des 46 signataires

Voici les 46 primo-signataires représentant diverses structures du Parti socialiste (coordinations locales, unions régionales et départementales), des élus (maires, conseillers départementaux, anciens députés), des responsables nationaux, ainsi que des représentants de la diaspora et de la jeunesse du parti.











Alioune NDOYE - Ancien Ministre, Secrétaire national à la Formation permanente et à l’Éducation politique, Directeur de l’école du parti, Secrétaire général du Département de Dakar, Maire de Dakar-Plateau, membre du SEN







Serigne Mbaye THIAM - Ancien Ministre, Secrétaire national aux Élections, Secrétaire général de l’Union des coordinations de Nioro, membre du SEN







Me Moustapha MBAYE - Secrétaire général de l’Union des coordinations de Saint Louis, Secrétaire national aux questions juridiques, Président du Conseil départemental de Saint Louis, membre du SEN







Mamoudou WANE - Secrétaire général de la Coordination des Parcelles assainies, Dakar, Secrétaire national à la vie politique, membre du SEN







Ousseynou KEITA - Secrétaire national chargé du commerce et de l’industrie, Secrétaire général de l’Union communale de Thiès, 1er adjoint au Secrétaire général de l’Union régionale de Thiès, membre du BP







Pape Massar NDOYE - Secrétaire général de la Coordination communale de Louga, 1er Adjoint au SG de l’Union régionale de Louga, adjoint au Maire de Louga, membre du SEN







Ibra Fall - Secrétaire général de la Coordination 22ème-B (Diamaguène Sicap-Mbao) de Pikine, membre du BP







Cheikh Sidy NDIAYE - Secrétaire général de la Coordination de Linguère, Secrétaire général de l’Union régionale de Louga, membre du SEN







Aziz Fall - Secrétaire général de la Coordination de Kébémer, Maire de Thiomlom Fall, membre du BP







Madické MBODJ - Secrétaire général de la Coordination de l’Arrondissement de Mbane, Maire de Ndombo-Sandjiry, Dagana, membre du BP







Juliette ZINGAN - Ancienne député, Présidente des Femmes de la Coordination de Mermoz-Sacré Cœur, Présidente adjointe des femmes du département de Dakar, membre du SEN







Ely FALL - Secrétaire général de l’Union des coordinations de Bambey, Maire de NGOYE, membre du BP







Niokhobaye DIOUF - Secrétaire général de la Coordination communale de Fatick, membre du BP







Djiby KANDJI - Secrétaire général de la Coordination de Méouane, Tivaouane, Secrétaire national à l’organisation, membre du SEN







Dr Ahmadou Dia - Ancien Député, Secrétaire général de la Coordination de Sor-Sud, Saint-Louis, membre du BP







Amadou Débé Déme - Secrétaire général de l’Union départementale des coordinations et Vice-Président du Conseil départemental de Foundiougne, Premier adjoint à l’Union régionale Fatick, membre du BP







Malamine Diatta - Secrétaire général de la Coordination de Sédhiou Commune et de l’Union régionale de Sédhiou, membre du SEN







Arfang Sadia Sylla - Secrétaire général de l’Union régionale de Kédougou, Président de Commission au Conseil départemental de Kédougou, membre du SEN







Aissatou Cissokho - Ancienne Député, Présidente des Femmes de la Coordination de Diamaguène Sicap Mbao, Pikine







Mbeurou Dieng - Présidente des Femmes socialistes de la Coordination de Khombole, Adjointe au Maire de Khombole, membre du BP







Baboucar Badji - Secrétaire général de la Coordination de Bignona, membre du BP







Selbé Niady Diouf - Coordination PS France



Mingué Ndiaye - Coordination PS France







Malick Faye dit Liko - Coordination PS France







Mamadou Lamine Diouck - Secrétaire général de la Coordination de Tivaouane Commune, membre du BP







Mamadou Morane Gueye - Secrétaire général de la Coordination de Mbacké, Premier adjoint au Maire de Mbacké, membre du BP







Kéba dit Diatour Traoré - Secrétaire général de la Coordination de Bounkiling, Maire de Inor, membre du BP







Diago NDIAYE - Présidente des femmes de la Coordination des Parcelles assainies, Dakar, membre du BP







Yipane Ndiaye - Secrétaire général de la Coordination de Khombole, Thiès, 1er adjoint au Maire de Ngoundiane, membre du BP







Papa Amadou Sall - Secrétaire général de la Coordination A1 de Thiès-Nord, membre du BP







Mame Bineta Diagne - Présidente départementale des Jeunes Filles de Dakar







Abdoulaye SENE - Coordination PS France







Mbaye SENE - Secrétaire général des Jeunes du département de Pikine







Mbacké Diop - Coordonnateur (rôle de SG par intérim) de l’Union départementale des coordinations de Keur Massar, membre du BP







Kosso Wade - Secrétaire général de la Coordination A de Meckhé, membre du BP







Abdalla Touré - Secrétaire général de la Coordination de Dagana, membre du BP







Amadou Sow - Secrétaire national à l’organisation et à la mobilisation du MNJS, Secrétaire général des Jeunes du Département de Dakar, membre du BP







Cheikh Gaye - Secrétaire général de la Coordination de Ross Béthio, Maire de Rosso-Sénégal, membre du BP







Elhadji Ibrahima Diop - Organisation des Travailleurs socialistes

