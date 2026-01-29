Magal de Porokhane: La communauté Mouride célèbre Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du Mouridisme

La communauté mouride célèbre ce jeudi 29 Janvier 2026, le Magal de Porokhane, un événement religieux majeur rendant hommage à Sokhna Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. Le premier Magal de Porokhane a été appelé et dirigé par Serigne Bassirou Mbacké (fils de Serigne Touba) en 1952.

Cet événement religieux majeur et unique en son genre car dédié à une femme, rassemble chaque année des milliers de fidèles, principalement des femmes venues divers horizons, dans la cité religieuse, sis dans le département de Nioro du Rip (région de Kaolack).

Sokhna Diarra Bousso (1833-1866), mère de Serigne Touba, fondateur de la Tarikha Mouride, est la seule femme dans l’histoire de l’Islam à bénéficier d’un Magal et d’une telle envergure. Cette journée croît d’année en année en ampleur, en importance et en nombre de pèlerins.

Tôt dans la matinée, les fidèles, en file indienne, prennent d'assaut le mausolée de la vénérée mère de Serigne Touba pour y recueillir et effectuer leurs prières. La cérémonie officielle aura lieu vers 12 heures en présence des dignitaires Mourides et une délégation gouvernementale.