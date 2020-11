Société : L’inquiétant nombre d’enfants souffrant de carence en fer dans la banlieue dakaroise.

Ce sont au moins 7 enfants sur 10 qui souffrent de carence en fer dans la banlieue dakaroise. Une situation qui préoccupe le Pr Saliou Diouf, pédiatre et chef de service au niveau de l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye. Celui-ci, également Directeur de l’Institut de pédiatrie sociale de l’Université Cheikh Anta Diop, a évoqué les résultats d’une étude menée dans la banlieue pour montrer du doigt l’ampleur de cette situation. Une étude qui a montré que 70 à 80% des enfants de 6 mois à 5 ans souffrent d’anémie. Et que dans plus de 80% des cas, cette anémie est liée à une carence en fer. Cela veut dire en fait que cette carence est le problème nutritionnel le plus important dans nos pays, malheureusement, il est souvent méconnu ou un tout petit peu négligé et les conséquences souvent désastreuses en terme de mortalité et de morbidité, une mauvaise croissance chez l’enfant etc... cela est l’aspect médical, mais il y’en a d’autres’’, a dit le pédiatre.



Celui-ci, rencontré dans le cadre d’une session de renforcement de capacité initiée par Nestlé au profit des journalistes,p a relevé l’urgence pour les parents de varier l’alimentation des enfants et surtout de veiller à offrir à l’enfant une alimentation diversifiée et riche en fer. Il a recommandé des produits carnés (viande, poisson, œuf, entre autres), mais aussi des légumes et fruits.



C’est d’ailleurs conscients de cette situation qu’ils jugent alarmante, que le Pr Saliou Diouf accompagné de quelques membres de la direction de cette société agroalimentaire, ont annoncé leur volonté de ‘’dérouler une campagne de sensibilisation sur la carence en fer, en collaboration avec les parties prenantes, en complément des actions déjà menés par l’État du Sénégal’’. Le directeur général qui a pris part à cette rencontre, dit croire ‘’fortement qu’une sensibilisation des populations sur cette problématique permettrait de faire de meilleurs choix alimentaires. Surtout que, selon lui, la carence en fer a été identifié comme l’une des principales causes de l’anémie chez les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer au Sénégal.