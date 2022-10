Situation des médias privés au Sénégal : « l’État ne doit pas que valoriser la RTS...» (El Hadji Ndiaye)

Au cours de ses visites dans les médias, le nouveau ministre de la Communication, des télécoms et de l'économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, s’est aujourd’hui rendu à la 2Stv.



Une visite qu’a bien appréciée le directeur général de la structure, El Hadji Ibrahima Ndiaye, qui pense qu’il est temps que l’État prenne les mesures nécessaires afin de régler définitivement le problème des médias privés du Sénégal. « 90 % des problèmes qu’il y a aujourd’hui entre l’État du Sénégal avec les autres maisons de la presse viennent de la RTS », a-t-il assuré.



Cependant, Me Thiam promet son accompagnement des structures de presse. Pour lui donc, le gouvernement sénégalais est en train de faire beaucoup d’efforts pour aider ces entreprises privées, le fond d’appui et de développement à la presse qui est passé de 1 milliard 400 à 1 milliard 900 millions en est un parfait exemple. Pour lui donc les doléances du directeur général ne seront pas vaines.