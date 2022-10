Sit in des Ferrailleurs : La Fédération nationale des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs dit non à la concurrence déloyale

Pour dénoncer les pratiques dites déloyales des industries évoluant dans leur secteur, les ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs sont descendus dans la rue ce mardi 18 octobre 2022.



Pour stopper cette concurrence, le président de la fédération nationale des ferrailleurs, Mr Assane Bissichi, interpelle le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana pour qu'il prenne ses responsabilités et trouve solution à leur problème. « On était ensemble pendant longtemps avec nos amis exportateurs, les Indiens, qui avaient de grands dépôts, mais aujourd'hui ils sont venus aux côtés des petits sénégalais propriétaires de petits dépôts pour ouvrir d'autres dépôts et les concurrencer, alors que nous n'avons pas la même capacité financière. Eux, ils dépensent des milliards de dollars à l'extérieur. C'est pour cela que nous demandons à Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de prendre ses responsabilités parce que même cette concurrence déloyale est interdite par la loi. Donc aujourd'hui nous lançons un appel au ministre du commerce afin qu'il prenne ses responsabilités pour trouver une solution à nos problèmes... »