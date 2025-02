Si c’est ça un démenti, j’en veux encore (par Bachir FOFANA)

J’étais occupé dans un travail qui m’avait fait mettre mon téléphone hors service. Quand j’ai fini, je n’ai pas juge utile de le rallumer. En le rallumant au petit matin, je vois mon nom cité un peu partout sur les réseaux sociaux et énormément de personnes qui m’envoient une vidéo.

Après l’avoir visionné, j'ai souri et j’invite le quotidien national Le Soleil a faire la même chose pour toutes les déclarations que je tiens. Car si c’est ça un démenti, j’en veux encore !!! C’est un démenti confirmation !!

Ce que dit la vidéo et ce que j’ai dit, c’est la même chose. Je pensais que Le Soleil allait démentir avec des preuves tangibles que

1- la villa n’est pas du domaine de l’Etat,

2- le président de la République n’y loge pas sa seconde épouse,

3- elle n’a pas servi par le passé comme logement de fonction du président de l’Assemblée nationale.

Mais ce que Le Soleil explique et détaille, c’est ce que j’ai dit et fait savoir. Donc entre ce que dit Bachir et le quotidien national, c’est la même chose.

Mieux,

➡ J’ai évoqué Daouda Sow, et Mamadou Seck comme occupants de la résidence, Le Soleil l’a confirmé

➡ J’ai aussi souligné les nuisances sonores comme raisons du déménagement des présidents de l’Assemblée nationale, Le Soleil l’a confirmé.

➡ J’ai aussi dit que la résidence servait de maison des hôtes du Sénégal, c’est encore confirmé par Le Soleil.

➡ J’ai dit que la résidence est aujourd’hui occupée par la seconde épouse du président de la République, Le Soleil a encore confirmé.

Par contre, il y a lieu de s’arrêter sur un point important à mon sens: de On a vendu la résidence du président de l’Assemblée nationale, nous sommes passés à la résidence a été échangée contre un terrain sur lequel un lycée est aujourd’hui construit !! Là également, j’ai été confirmé. Il n’y a pas eu de vente comme l’avait dit le Premier ministre devant les députés lors de sa Déclaration de politique générale en décembre dernier. Le Soleil nous dit que sur ce point, Ousmane Sonko n’a pas dit la vérité.

Cependant, le bon sens ne saurait accepter qu’un terrain de 8000 m² à Yoff soit évalué à 300 millions de francs Cfa quand des parcelles de 150 m² sur la zone de l’ancien aéroport sont vendus à plus de 80 millions de francs Cfa.

En conclusion, une des femmes du président de la République loge bien dans la maison dont je parle. Laquelle maison a servi par le passé de résidence aux présidents de l’Assemblée nationale.

Ou est donc le démenti ? Qu’appelle-t-on ici infox ?

Pour finir, je sais que mes chroniques dérangent à tel point qu’on m’a rendu un très grand service en me limogeant, avec effet immédiat. À tel point que le président de l’Assemblée nationale, la deuxième personnalité de la République, El Malick Ndiaye, m’aurait taxé de mercenaire envoyé par l’opposition au cours d’une interview que je n’ai pas suivie. Mais seul, ceux qui ont fait usage de mercenaires pensent tout le monde est du même acabit. Je sais aussi que Mody Niang, Pca du Soleil, m’a consacré deux contributions pour justifier sa sucette. Il préfère me rappeler les dérives de Macky Sall plutôt que de prendre sa plume et parler de la mal gouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Aux premières années de la gouvernance Macky Sall aussi, quand il a avait sa sucette de l’Ofnac, il était muet comme une carpe. C’est connu, quand un message ne vous plaît pas, il faut s’en prendre au messager.

Un dernier message à mes confrères du Soleil : le fact-checking suppose une vérification rapide des informations devenues virales. Mais pas attendre … un mois après pour y revenir c’est comme exécuter une commande politique. Et fact-checking pour fact-checking, dans une de mes chroniques, j’ai dit que les 1000 milliards dans un compte, c’était des bobards. Sachant que le procureur financier ne veut pas éclairer la lanterne des Sénégalais, ce serait bien de refaire un travail de checking dessus.