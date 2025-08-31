« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY)


« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY)
C'est assez symptomatique de la situation politique, économique et sociale qui sévit au Sénégal depuis le 2 avril 2024, fortement marquée par une contradiction troublante et rétrograde des options du pouvoir Diomaye-Sonko. Contrairement à l'usage, je commencerai mon propos par une question qui règle la contradiction, assimilable à un homicide en gestation, car il pourrait y avoir mort d'homme dans le traitement des dossiers de justice. C'est là que se situe l'incohérence humaine et que la question essentielle affleure : veut-on juger des hommes ou des morts ?

Selon l'Observateur du jeudi 28 août et d'après une source médicale, la mort subite de Farba Ngom, homme d'affaires et grand responsable de l'APR, pourrait survenir à tout moment. Suite à la première expertise médicale demandée par le juge, on aurait dû lui accorder la liberté provisoire pour des raisons de santé. Le contraire a indigné plus d'un Sénégalais épris de justice. La récente contre-expertise réalisée par trois médecins est effrayante : Farba Ngom peut perdre la vie à tout moment. Depuis lors, rien n'a été fait concrètement pour préserver la vie de Farba Ngom, et cette volonté de garder un homme malade en prison n'est pas comprise.

Que cherche-t-on vraiment ? Rendre la justice ou donner la mort ? Si Farba Ngom meurt, dira-t-on que la justice a été rendue ? Ou préfère-t-on la rendre à titre posthume ? Qu'il meure ou qu'il vive, peu importe ? On s'en fiche ! « Mettez 4 bracelets électroniques aux pieds et aux mains de Farba Ngom, un à la tête, et un autre à la ceinture, et internez-le chez lui, ou au pavillon spécial, et sous haute surveillance de la BIP ou du GIGN, s'il est aussi dangereux, même gravement malade, pour ne pas dire mourant ! »

Si ce n'est pas une mort subite, ce sera une mort lente, et c'est ce que les rapports médicaux nous disent en français facile. Il est déjà trop tard. Tout silence sur ce cas précis et sur tous les autres cas de Lat Diop, Abdou Nguer, Badara Gadiaga, Mansour Faye, et d'autres encore, est synonyme de lâcheté. Si Farba Ngom meurt en prison sous le regard coupable de 18 millions de compatriotes, il faudra alors, comme un simple papier, déchirer ce pays en millions de morceaux et aller en enfer. À cette étape de la procédure, il ne s'agit plus de justice, de milliards volés ou non, de début ou de fin de carrière politique, ni même de Farba Ngom, mais plutôt d'une vie humaine simplement. Si on ne peut pas comprendre cela et agir noblement, en responsable, en humain, alors nous sommes tous des damnés, et le peuple tout entier, à commencer par Bassirou Diomaye et Sonko, sera sévèrement châtié par Celui dont le seul agenda compte.

La politique, ce n'est pas la guerre par tous les moyens, disait Clausewitz. La vie humaine est plus précieuse que toute autre chose, et la préserver est un devoir sacré. Qu'est-ce qu'on gagne à faire souffrir quelqu'un que la maladie ronge déjà ? De Karim Wade à Ousmane Sonko en passant par Khalifa Sall, on a parlé (de la bouche même de ces derniers) d'hôtels 5 étoiles pour décrire les bonnes conditions dans lesquelles ils se trouvaient, dans le respect total de leur vie et de leurs droits.

Si Farba Ngom meurt en prison, après l'expertise et la contre-expertise médicales, ce sera un crime ignoble que le prochain régime devra élucider avant toute chose. Qu'on se le tienne pour dit ! Accordez la liberté provisoire à Farba et à tous les détenus malades par respect pour les droits fondamentaux de l'homme. Où est la société civile, qualifiée de fumiste, et les deux cents frères intellectuels opportunistes et lâches ? Ils rasent sûrement les murs.

En tout état de cause, le peuple sénégalais vous regarde faire, déçu déjà par la posture infra-humaine et cruelle avec laquelle les libertés fondamentales sont gérées par le duo Diomaye-Sonko.
Autres articles
Dimanche 31 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane

Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane - 31/08/2025

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne - 31/08/2025

Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko

Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko - 31/08/2025

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles - 31/08/2025

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing - 31/08/2025

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs - 31/08/2025

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique - 31/08/2025

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel - 31/08/2025

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement - 31/08/2025

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC - 30/08/2025

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! » - 30/08/2025

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur… - 30/08/2025

Rapport IATA sur la

Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande... - 30/08/2025

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime :

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!" - 30/08/2025

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause !

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause ! - 30/08/2025

An 1 du Sommet de Beijing-Focac:

An 1 du Sommet de Beijing-Focac: " Les échanges commerciaux ont déjà atteint 3,8 milliards au cours des sept premiers mois de 2025" (Ambassadeur, LI Zhigang) - 30/08/2025

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…»

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…» - 30/08/2025

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un "budget du culte" - 30/08/2025

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne - 30/08/2025

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement :

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement : "Si cette somme y avait été injectée, je crois qu'il n'aurait plus d'inondations!" - 30/08/2025

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol - 30/08/2025

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre…

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre… - 30/08/2025

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich !

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich ! - 30/08/2025

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants - 30/08/2025

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté - 30/08/2025

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne - 30/08/2025

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane - 30/08/2025

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye - 30/08/2025

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane - 30/08/2025

Tivaouane- Gamou 2025:

Tivaouane- Gamou 2025: " On pense que quelque soit les quantités de pluies qui pourront tomber, on a encore une capacité de stockage et de drainage des eaux hors de la ville"( Dr Cheikh T. Dièye) - 29/08/2025

RSS Syndication