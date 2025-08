Service public : Le ministre Olivier Boucal va présenter ce lundi l’Agenda National de transformation du secteur

Sous l'impulsion du président de la République, le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, s'apprête à présenter ce lundi l'Agenda National de transformation du service public. Ce document est l'aboutissement d'un processus de consultations nationales pour la réforme de la fonction publique, mené par un comité dédié, le COREF.



Une approche inclusive pour un changement de paradigme



Le ministère a privilégié une approche "inclusive, participative et démocratique" en mobilisant l'ensemble des parties prenantes : agents publics, usagers, experts et partenaires sociaux. Cette concertation répond à la nécessité de s'éloigner d'un ancien modèle jugé "déconnecté des réalités locales" et d'opérer un changement de paradigme, comme l'a souligné le chef de l'État dans son discours de fin d'année 2024.



L'objectif est de faire de chaque citoyen un acteur de la construction nationale, en plaçant la concertation au cœur de la gouvernance.



Remise au Premier ministre



L'agenda de transformation du service public sera remis au Premier ministre Ousmane Sonko. Cette étape permettra au chef du gouvernement de prendre les dispositions nécessaires avant sa validation par le président de la République.