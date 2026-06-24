Nianing : il bat sa femme à sang pour 200 FCFA d’alcool

Une audience marquée par les larmes de la victime

Le tribunal d’instance de Mbour a été saisi d’une affaire de violences conjugales survenue à Nianing. À la barre, O. Faye a raconté dans les larmes les années de maltraitance qu’elle affirme avoir subies de la part de son époux, O. Diop, maçon de profession.

D’après L’observateur, l’audience a profondément marqué l’assistance. La victime, encore éprouvée, a décrit un quotidien fait de violences répétées et de bastonnades.

Une dispute autour de 200 FCFA

La dernière scène de violence remonte au lendemain de la fête de Tabaski. Ce jour-là, O. Diop décide de rejoindre ses compagnons dans un bar du coin pour participer à une partie de « plus grand consommateur d’alcool ».

N’ayant pas d’argent, il demande à son épouse de lui donner 200 FCFA. Celle-ci refuse catégoriquement. Elle lui rappelle alors qu’il ne manque jamais une occasion de la violenter sans justification.

Rouée de coups et défigurée

Furieux, le maçon se jette sur son épouse et la roue de violents coups de poing. Les coups lui causent de graves blessures corporelles. Complètement défigurée, O. Faye ne doit son salut qu’à l’intervention des voisins.

Munie d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 18 jours, elle dépose plainte à la brigade de gendarmerie de Nianing.

Le mari reconnaît les faits

Convoqué par les gendarmes, O. Diop reconnaît les faits. Il est placé sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires sur conjoint.

Devant le tribunal, le prévenu réitère ses aveux. Il tente toutefois de justifier son geste par les « effets de l’alcool ». Durant tout le procès, il demande pardon à son épouse, sans parvenir à effacer la gravité de l’acte reproché.

Le délibéré attendu

Le procureur a requis l’application de la loi. Le délibéré est attendu ce jeudi, selon L’observateur.