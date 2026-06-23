Visite de travail en Allemagne : Le PR Diomaye Faye et le chancelier Allemand Friedrich Merz scellent des accords et consolident le partenariat germano-sénégalais

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce mardi 23 juin 2026 à Berlin avec le chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne, Friedrich Merz, dans le cadre de sa visite officielle de 48 heures en Allemagne.



Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont salué la solidité d'une relation ancienne, bâtie sur une amitié cordiale et une estime réciproque, entretenues depuis les premières années de l'indépendance du Sénégal à travers des échanges réguliers au plus haut niveau.



Le chef de l'État sénégalais a tenu à rappeler l'appui constant de l'Allemagne aux efforts de développement du Sénégal dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'hydraulique, les transports, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, la justice et l'énergie. Il a également souligné le rôle majeur joué par Berlin en tant que premier partenaire bilatéral du Sénégal durant la pandémie de Covid-19.



Selon une note de la Présidence de la République, les discussions ont permis de constater la montée en puissance du partenariat économique entre les deux pays. Cette dynamique est illustrée par les accords conclus la veille lors de la Journée économique germano-sénégalaise ainsi que par l'intérêt croissant manifesté par les entreprises allemandes pour le marché sénégalais.



À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que le Sénégal demeure une destination sûre et attractive pour les investisseurs étrangers. Il a plaidé pour un renforcement et une diversification des investissements allemands, en cohérence avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050.



Les échanges ont également porté sur les grands enjeux régionaux et internationaux. Les deux dirigeants ont relevé une convergence de vues sur plusieurs défis africains et mondiaux. Le président sénégalais a notamment insisté sur l'importance d'un engagement continu aux côtés du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.



Réaffirmant l'attachement du Sénégal au règlement pacifique des différends par le dialogue, il a également plaidé pour une gouvernance mondiale plus ouverte, plus équitable et plus inclusive.



Au terme de l'entretien, Bassirou Diomaye Faye a invité le chancelier Friedrich Merz à effectuer une visite officielle au Sénégal, une perspective qui viendrait marquer une nouvelle étape dans le renforcement d'un partenariat que Dakar et Berlin entendent porter à un niveau supérieur.

