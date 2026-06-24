Justice: « Pape Malick Ndour obtient sa liberté provisoire, maintenu sous bracelet électronique » (Avocat)

L’ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour a recouvré la liberté provisoire ce mercredi 24 juin, à la faveur d’une décision de la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF). Selon son avocat, Me Baboucar Cissé, la juridiction a fait droit à la demande déposée par la défense de l’ancien coordonnateur du Prodac, mettant ainsi un terme à plus d’un mois de détention à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. La mesure reste toutefois assortie du port du bracelet électronique, qui avait déjà été imposé à l’intéressé lors d’un premier épisode judiciaire, avant d’être levé au moment de son incarcération.



Une décision qui intervient ainsi, au terme d’un long feuilleton judiciaire. Pape Malick Ndour avait été inculpé en novembre 2025 pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, dans le cadre de l’affaire Prodac portant sur des irrégularités financières évaluées à 2,7 milliards de francs CFA. Le juge d’instruction du PJF lui avait alors accordé une liberté provisoire sous bracelet électronique, contre l’avis du parquet financier qui réclamait un mandat de dépôt. Le procureur avait fait appel et la Chambre d’accusation avait fini par infirmer cette ordonnance, plaçant l’ancien ministre sous mandat de dépôt. Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême avait confirmé cette mesure le 28 avril dernier, ouvrant la voie à son arrestation, intervenue le 15 mai à son domicile.