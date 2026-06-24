RN6-Ziguinchor : une femme perd la vie dans un accident de la circulation à Adéane

Un accident mortel de la circulation est survenu ce mercredi matin sur la Route nationale 6 (RN6), à hauteur de la sortie de Baghagha, dans la commune d’Adéane.

D’après les premiers éléments recueillis, un minicar assurant la liaison depuis Ziguinchor a perdu le contrôle avant de quitter la chaussée et de s’écraser contre un palmier en bordure de route.

Le drame a coûté la vie à une femme de 27 ans, décédée sur le coup. Deux autres personnes ont également été blessées et ont été prises en charge par les secours.

Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Les forces de sécurité et les services de secours se sont rapidement déployés sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage et porter assistance aux victimes. Une enquête devrait permettre d’établir les circonstances précises de ce drame.