Dread Maxim interpelle le pouvoir : « Le changement attendu tarde à se concrétiser »

À l’occasion de la Fête de la musique, le reggaeman Dread Maxim Mbengue s’est exprimé sur la situation politique nationale lors d’un entretien accordé à Dakaractu. L’artiste a fait part de ses inquiétudes quant aux attentes suscitées par l’arrivée au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko. Selon lui, une partie de la population espérait des changements plus visibles dans la gouvernance du pays. Dread Maxim estime également que les engagements pris envers les Sénégalais doivent continuer à faire l’objet d’un suivi rigoureux afin de répondre aux aspirations exprimées lors des dernières échéances électorales.
L’artiste reggae a également abordé la question de la culture, qu’il considère comme un levier majeur de développement pour le Sénégal. Tout en évoquant le bilan des autorités précédentes, il a plaidé pour une place plus importante accordée au secteur culturel dans les politiques publiques.
-
Coalition Diomaye Président : Serigne Ndiaye défend les réformes institutionnelles et rappelle qu’aucune transformation majeure ne peut être engagée sans l’accord du chef de l’État
-
[ Contribution ] « Pape Thiaw, héros d’hier, désigné coupable aujourd’hui » (Cheikh Sadibou Fall)
-
Richard-Toll / cambriolage du bureau du proviseur : Les dix élèves libérés après le retrait de plainte du proviseur
-
Diourbel : un détenu promettait une grâce présidentielle à son codétenu contre 250 000 FCFA
-
Kolda : un adolescent de 13 ans poignarde mortellement son camarade pour un pot de lait