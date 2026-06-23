Dread Maxim interpelle le pouvoir : « Le changement attendu tarde à se concrétiser »

À l’occasion de la Fête de la musique, le reggaeman Dread Maxim Mbengue s’est exprimé sur la situation politique nationale lors d’un entretien accordé à Dakaractu. L’artiste a fait part de ses inquiétudes quant aux attentes suscitées par l’arrivée au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko. Selon lui, une partie de la population espérait des changements plus visibles dans la gouvernance du pays. Dread Maxim estime également que les engagements pris envers les Sénégalais doivent continuer à faire l’objet d’un suivi rigoureux afin de répondre aux aspirations exprimées lors des dernières échéances électorales.







L’artiste reggae a également abordé la question de la culture, qu’il considère comme un levier majeur de développement pour le Sénégal. Tout en évoquant le bilan des autorités précédentes, il a plaidé pour une place plus importante accordée au secteur culturel dans les politiques publiques.

