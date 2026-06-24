Le Prytanée Militaire Charles N'tchoréré de Saint-Louis, pépinière des élites sénégalaises !

Ils sont magistrats, officiers supérieurs, hauts fonctionnaires, diplomates, communicants ou encore dirigeants d'entreprises. Tous ont en commun d'avoir fréquenté les bancs du Prytanée Militaire Charles N'tchoréré de Saint-Louis, l'un des établissements scolaires les plus prestigieux du Sénégal. Depuis plus d'un siècle, cette institution d'excellence forge des générations de cadres reconnus pour leur rigueur, leur discipline et leur sens de l'Etat.



Au sommet de l'administration sénégalaise, plusieurs personnalités ayant effectué leur parcours au Prytanée occupent aujourd'hui des postes de premier plan. Parmi elles figurent le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, le ministre de l'intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé , le chef d'état-major général des Armées, le Vice-Amiral d'escadre Oumar Wade , ou encore l'ancien chef d'état-major général des Armées, le général Mbaye Cissé.



L'Aide de camp du président de la République, Papa Birane Dièye, est également issu de cette école d'élite. Officier accompli, il a même eu l'honneur de commander cet établissement (2020-2022) qui continue de façonner les futures élites sénégalaises.



La liste des anciens enfants de troupe ayant accédé à de hautes responsabilités est particulièrement longue. Dans l'administration, les forces armées, la diplomatie, le journalisme ou le secteur privé, nombreux sont ceux qui témoignent du rôle déterminant joué par leur passage au Prytanée dans leur parcours professionnel et personnel.





Au-delà de la formation militaire et citoyenne, l'établissement se distingue chaque année par ses excellents résultats académiques. Véritable référence dans le système éducatif sénégalais, il figure régulièrement parmi les établissements les plus performants du pays.





Cette année encore, le Prytanée a confirmé sa réputation lors du Concours général. L'élève Ahmeth Babou a été sacré meilleur élève du Sénégal pour la deuxième année consécutive, une performance exceptionnelle qui vient renforcer le prestige de l'institution.



Situé à Saint-Louis, le Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré dispense un enseignement moyen et secondaire tout en assurant une formation militaire et civique à ses élèves. Placé sous la double tutelle du ministère des Forces armées et du ministère de l'Éducation nationale, il a pour mission de former une élite intellectuelle et morale fondée sur la discipline, l'excellence, le sens du devoir et le patriotisme.





L'admission se fait par voie de concours national particulièrement sélectif. Chaque année, seuls les meilleurs élèves du cycle élémentaire sont retenus à l'issue d'épreuves écrites, de visites médicales et d'évaluations rigoureuses.





Fondé en 1922 sous l'appellation d'École des Enfants de Troupe, l'établissement porte aujourd'hui le nom de Charles N'tchoréré, officier gabonais héros de la Seconde Guerre mondiale, symbole de courage et d'engagement.





Plus qu'une école, le Prytanée Militaire Charles N'tchoréré est devenu au fil du temps une véritable fabrique d'élites, où se construisent les hommes appelés à servir le Sénégal dans les plus hautes fonctions. Un creuset où l'excellence académique se conjugue avec les valeurs de discipline, de mérite et de patriotisme.

