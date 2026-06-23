Séminaire sur l’espace militaire : le Sénégal et la France réfléchissent sur les enjeux stratégiques du spatial

Le Sénégal a lancé ce mardi à Dakar un séminaire inédit consacré à l’espace et à ses enjeux militaires, en partenariat avec la France. Pendant deux jours, autorités civiles, responsables militaires et experts du spatial échangent sur les opportunités offertes par les technologies spatiales dans les domaines de la défense, de la sécurité et du développement.







Présidant l’ouverture de la rencontre, le Général Joseph Diop a souligné que les applications spatiales sont devenues incontournables dans les opérations modernes. Selon lui, l’objectif est de permettre aux Armées sénégalaises de mieux comprendre les enjeux du spatial et de préparer leur entrée progressive dans ce domaine stratégique.







Les discussions portent notamment sur l’observation de la Terre, le renseignement, les télécommunications, la navigation et la surveillance de l’espace. Des secteurs jugés essentiels pour renforcer les capacités des forces armées et accompagner le développement national.







Les experts français du Commandement de l’Espace et du Centre national d’études spatiales (CNES) ont salué les avancées déjà réalisées par le Sénégal, notamment avec le lancement du satellite GaïndéSat-1A et la création d’une agence spatiale nationale. Ils ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le pays dans le développement de ses compétences spatiales.

