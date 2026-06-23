Concours général 2026 : Ameth Babou, du Prytanée militaire de Saint-Louis, sacré meilleur élève du Sénégal pour la deuxième année consécutive

Le pensionnaire du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis confirme son statut de prodige. Ameth Babou a été désigné meilleur lauréat du Concours général, édition 2026, avec un total de 68 points, devançant l’ensemble des 118 lauréats retenus cette année à l’issue des délibérations. L’élève rafle quatre distinctions de premier rang : 1er prix de Français, 1er prix de Citoyenneté et Droits de l’Homme, 1er prix de Dissertation philosophique et 1er prix de Physique. Un palmarès qui illustre une polyvalence rare, entre lettres, philosophie et sciences.



Une consécration qui s’inscrit dans la continuité d’un parcours déjà exceptionnel. L’an dernier, en classe de Première, Ameth Babou avait été désigné meilleur élève du Sénégal au Concours général 2025, avec quatre distinctions également avec un 1er prix de Français, 1er prix d’Espagnol et deux 3e prix en Mathématiques et en Citoyenneté et Droits de l’Homme. Il avait par ailleurs représenté le Sénégal aux Olympiades panafricaines de mathématiques, décrochant une médaille d’argent à Johannesburg en 2024, puis l’or à Gaborone, au Botswana, en 2025.



L’édition 2026 du Concours général, qui célèbre le 60e anniversaire de cette institution, a réuni 3590 candidats, dont 61,27 % de filles, répartis entre les classes de Première et de Terminale. Au terme des délibérations, présidées par la Doyenne de l’Inspection générale de l’Éducation et de la Formation, le jury a décerné 129 distinctions, 69 prix et 60 accessits à 118 lauréats, dont 70,34 % issus des séries scientifiques.



La cérémonie de distribution des prix sera présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur le thème « Le Sénégal à l’heure des JOJ 2026 : refonder le sens du bien commun à l’école des valeurs olympiques ».