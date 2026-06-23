Le Niger a officiellement déposé sa demande de retrait de la Cour pénale internationale

Le Niger, dirigé par une junte au pouvoir depuis 2023, a déposé officiellement sa demande de retrait de la Cour pénale internationale (CPI), près d'un an après l'avoir annoncé avec ses alliés du Mali et du Burkina, a indiqué l'institution mardi.



Ces trois pays sahéliens, dirigés par des juntes autoritaires arrivées au pouvoir par des putschs entre 2020 et 2023, revendiquent une politique souverainiste et ont tourné le dos à l'Occident. Ils ont formé la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES).



En septembre 2025, ils avaient annoncé conjointement leur retrait de la CPI, la qualifiant d'"instrument de répression néo-coloniale aux mains de l'impérialisme".



Dans un communiqué transmis mardi à l'AFP, la CPI dit avoir reçu le 18 juin une notification de demande de sortie de l'institution de la part du Niger, dirigé par le général Abdourahamane Tiani.



Cette demande "prendra effet le 18 juin 2027, soit un an après la date de réception de la notification", conformément aux règlements de la CPI, précise-t-elle.



Le Niger doit toutefois continuer à honorer ses obligations au sein de la CPI jusqu'à la prise d'effet de son retrait, précise l'institution.



"Bien que l’adhésion à un traité ou le retrait de celui-ci demeure un droit souverain des États en droit international, nous regrettons toute décision de se soustraire à l’effort collectif visant à mettre fin à l’impunité pour les crimes internationaux les plus graves", ajoute la Cour.



La CPI n'a pas évoqué pas les cas du Mali et du Burkina.



Fondée en 2002, la Cour pénale internationale a pour mission de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves commis dans le monde, lorsque les pays n'ont pas la volonté ou la capacité de le faire eux-mêmes.



L'institution comptait jusqu'à présent 125 membres. Les Etats-Unis et la Russie n'en font pas partie, ni Israël, la Chine ou la Birmanie.



Elle essuie régulièrement des critiques, notamment dans les pays africains où elle est accusée de poursuivre majoritairement des personnalités du continent.



Les trois pays de l'AES sont confrontés à des violences meurtrières des groupes jihadistes liés à Al-Qaida et l'Etat islamique mais leurs armées sont également accusées de crimes contre des civils.

