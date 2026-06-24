Vélingara : pour une dette de 3 000 FCFA, un pêcheur met le feu à son ami

Une amitié brisée par une dette dérisoire

À Wassadou, localité située à la lisière de la frontière avec la Guinée-Bissau, deux amis de longue date ont vu leur relation basculer dans la violence. Les deux hommes, identifiés par leurs initiales S.G. et S.B., tous deux pêcheurs, étaient liés par des années d’amitié. Mais une dette de 3 000 FCFA a fini par tout faire exploser.

D’après le récit rapporté par L’observateur, l’affaire commence avant la fête de Tabaski. S.B. se rend à Mbour pour rendre visite à son ami S.G. Les deux hommes se retrouvent au marché central où ils procèdent à un échange de téléphone. S.B. se porte alors garant de l’opération, estimée à 30 000 FCFA. Mais l’appareil reçu se révèle défectueux.

Un nouvel échange et une promesse non tenue

Les deux amis retournent au marché et acceptent un nouvel échange. Cette fois, l’opération est conclue contre 3 000 FCFA. S.B. promet de rembourser cette somme après la Tabaski.

Avant de quitter Mbour, S.B. emprunte encore 3 000 FCFA à S.G. pour ses frais de transport jusqu’à Dakar, d’où il devait rejoindre Wassadou afin de célébrer la fête en famille. Sur le trajet, S.G. ne cesse de réclamer le remboursement de son argent. S.B., lui, reste évasif et promet de régler la somme une fois arrivé à Wassadou. Mais après la fête, la promesse n’est toujours pas honorée.

L’altercation dégénère à la station de motos Jakarta

Le 30 mai dernier, vers 16 heures, S.G. retrouve S.B. à la station d’essence de motos Jakarta de la localité. Il exige une nouvelle fois le paiement de sa dette. Le ton monte rapidement entre les deux amis. Une vive altercation éclate.

Des témoins interviennent pour les séparer. Ils parviennent même à confisquer une bouteille d’essence que S.G. détenait. Mais l’accalmie ne dure pas. Déterminé, S.G. quitte les lieux avant de revenir peu après avec une seconde bouteille d’essence.

Aspergé d’essence puis brûlé

Profitant d’un instant d’inattention, S.G. asperge son ami de carburant avant d’y mettre le feu. La victime est sauvée grâce à l’intervention de bonnes volontés. L’une d’elles est d’ailleurs grièvement touchée par les flammes.

S.B. est acheminé dans un premier temps vers une structure sanitaire locale, avant d’être référé au centre hospitalier régional de Kolda où il poursuit son traitement.

Le suspect déféré au parquet

Son agresseur présumé, S.G., a été arrêté puis déféré au parquet pour tentative d’atteinte à la vie d’autrui. Une enquête ouverte par la gendarmerie de Pakour est toujours en cours, selon L’observateur.