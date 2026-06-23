Coalition Diomaye Président : Serigne Ndiaye défend les réformes institutionnelles et rappelle qu’aucune transformation majeure ne peut être engagée sans l’accord du chef de l’État


Coalition Diomaye Président : Serigne Ndiaye défend les réformes institutionnelles et rappelle qu’aucune transformation majeure ne peut être engagée sans l’accord du chef de l’État
Les coordinations départementales de la Coalition Diomaye Président de Fatick, Foundiougne et Gossas ont tenu un point de presse à Dakar sous la présidence de Serigne Ndiaye, Directeur Général du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) et coordonnateur de la coalition dans les trois départements de la région de Fatick. Cette rencontre a été l’occasion pour les responsables de la coalition de faire le point sur la situation politique dans la région de Fatick et de réaffirmer leur soutien aux actions entreprises par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
 
Au cœur des échanges, la question des réformes institutionnelles a largement dominé les débats. Devant les militants, responsables politiques et représentants de la presse, Serigne Ndiaye a soutenu que les changements engagés dans le pays s’inscrivent dans la vision de gouvernance portée par le Chef de l’État depuis son accession au pouvoir. Selon lui, les réformes institutionnelles constituent un pilier essentiel du projet de transformation nationale actuellement en cours. Elles visent notamment à renforcer la transparence dans la gestion publique, la reddition des comptes, l’efficacité de l’administration et la consolidation de l’État de droit.
 
Dans ce contexte, Serigne Ndiaye a tenu à rappeler avec fermeté que personne ne peut entreprendre ou revendiquer des réformes institutionnelles majeures sans l’accord et l’orientation du Président de la République. Il a souligné que le Chef de l’État demeure le garant des institutions et l’autorité légitime chargée de définir les grandes orientations de l’action publique.
 
Pour les responsables de la Coalition Diomaye Président, les réformes engagées aujourd’hui procèdent d’une volonté politique clairement exprimée par le Président Bassirou Diomaye Faye et traduisent son ambition de bâtir un Sénégal plus juste, plus transparent et davantage tourné vers les préoccupations des citoyens.
 
Les coordinations de Fatick, Foundiougne et Gossas ont également salué les efforts consentis par les nouvelles autorités dans plusieurs secteurs, notamment le développement territorial, l’agriculture, la protection sociale et l’amélioration des services publics. Serigne Ndiaye a appelé les militants à rester mobilisés afin d’accompagner la mise en œuvre des réformes et de poursuivre le travail de terrain dans les différentes localités de la région de Fatick.
 
Les responsables de la coalition ont enfin réaffirmé leur engagement à soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye dans son programme de transformation du pays et à défendre les réformes institutionnelles qu’ils considèrent comme indispensables à la modernisation de l’État et au renforcement de la démocratie sénégalaise.
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Mardi 23 Juin 2026
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