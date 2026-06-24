PARIS : Alioune Sarr dédicace son livre à la star américaine Jaafar Jackson et mobilise investisseurs, leaders internationaux...

Le Président du Parti Alliance pour le Sénégal (APS/ANS) et Maire de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a été reçu lors d’un dîner privé en tête-à-tête par la star américaine Jaafar Jackson, acteur, chanteur et compositeur de renommée internationale, étoile montante du cinéma mondial et héritier de la légendaire famille Jackson.

Connu dans le monde entier pour son rôle principal dans le film événement consacré à Michael Jackson, Jaafar Jackson poursuit aujourd’hui une carrière artistique prometteuse tout en manifestant un intérêt croissant pour les initiatives à impact social en faveur de la jeunesse.

Cette rencontre privilégiée s’est déroulée en présence de plusieurs conseillers techniques de la star américaine, permettant des échanges approfondis sur les perspectives de coopération entre les initiatives portées par Jaafar Jackson et le programme Notto Diobasse Smart City.

Moment fort de la soirée, le Président Alioune Sarr a procédé à la dédicace officielle de son livre « La République des Carrés – Notto Diobasse Smart City », avant d’en remettre personnellement un exemplaire signé à Jaafar Jackson.

À travers cet ouvrage, le Président Alioune Sarr présente sa vision d’une Afrique fondée sur la valorisation des territoires, l’innovation, l’industrialisation, l’éducation, la culture, l’entrepreneuriat et le développement durable.

Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont longuement échangé sur le rôle de la culture comme levier de transformation économique et sociale ainsi que sur les moyens d’offrir à la jeunesse africaine davantage d’opportunités dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’entrepreneuriat.

Le Président Alioune Sarr a notamment présenté sa vision de créer, dans le cadre du programme Notto Diobasse Smart City, un Pôle Industriel Africain des Industries Culturelles et Créatives, destiné à accompagner les artistes, réalisateurs, producteurs, musiciens et créateurs de contenus africains dans la création d’œuvres et de produits culturels compétitifs à l’échelle mondiale.

Les échanges ont également porté sur les secteurs de l’éducation et de la santé, considérés par les deux personnalités comme des priorités stratégiques pour l’avenir du continent africain.

À cette occasion, Jaafar Jackson a exprimé son intérêt pour les initiatives visant à renforcer l’accès à l’éducation et au développement des compétences des jeunes Africains. Dans cette perspective, une prochaine visite au Sénégal est prévue prochainement, afin de lui permettre de découvrir les opportunités offertes par le programme Notto Diobasse Smart City et d’évaluer différents projets de collaboration dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et du développement humain.

Le Président Alioune Sarr a ainsi invité Jaafar Jackson à effectuer une visite officielle de la commune de Notto Diobasse afin de découvrir les sites stratégiques du projet et d’examiner les possibilités de partenariat dans les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé et des industries culturelles.

Le Maire de Notto Diobasse a également proposé à Jaafar Jackson de devenir Ambassadeur International de Notto Diobasse Smart City, afin d’accompagner le rayonnement international du projet et de contribuer à la mobilisation de partenaires engagés en faveur de la jeunesse africaine.

Au-delà de leur entretien, cette rencontre a également permis au Président Alioune Sarr de rencontrer plusieurs personnalités présentes autour de l’événement, notamment des avocats, des journalistes, des chefs d’entreprise et des investisseurs internationaux impliqués dans des projets majeurs en Afrique dans les secteurs de l’immobilier, de l’agroalimentaire, de l’industrie et des infrastructures.