Justice: le journaliste Mor Mbaye Cisse bénéficie d’une liberté provisoire

Notre confrère de Seneweb, Mor Mbaye Cisse vient de bénéficier d’une liberté provisoire apres avoir été placé en position de garde à vue,hier mardi 23 juin 2026. Il est reproché au journaliste la publication de fausse nouvelle, faisait allusion à son article sur le vol qu’aurait commis le fils d’un magistrat. Toutefois, le journaliste Mor Mbaye Cisse sera jugé lundi prochain en flagrant délit.
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