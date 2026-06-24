Justice: le journaliste Mor Mbaye Cisse bénéficie d’une liberté provisoire

Notre confrère de Seneweb, Mor Mbaye Cisse vient de bénéficier d’une liberté provisoire apres avoir été placé en position de garde à vue,hier mardi 23 juin 2026. Il est reproché au journaliste la publication de fausse nouvelle, faisait allusion à son article sur le vol qu’aurait commis le fils d’un magistrat. Toutefois, le journaliste Mor Mbaye Cisse sera jugé lundi prochain en flagrant délit.