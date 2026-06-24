Plainte d’AEE Power contre Thierno Alassane Sall : Le député parle d’attitude « fuyarde » et persiste dans ses accusations

L’affaire des 37 milliards de francs CFA de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) connaît un nouveau rebond judiciaire. Ce jeudi 24, le député Thierno Alassane Sall (TAS) a réagi à la plainte déposée contre lui par la société espagnole AEE Power EPC, qu’il accuse de chercher à museler sa voix, tout en réitérant ses graves allégations de détournement de fonds publics.



Dans un post sur sa page X, le parlementaire estime que « le vice porte plainte ». Il affirme que les 37 milliards versés par l’ASER à l’entreprise ibérique le 11 juin 2024 n’ont que très partiellement servi à l’électrification rurale. Selon les documents bancaires qu’il dit détenir, une partie substantielle de l’enveloppe aurait été utilisée pour régler des honoraires d’avocats en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays, loin des populations censées en bénéficier.



Dans un autre registre, Thierno Alassane Sall s’est livré à une charge politique et morale et dénonce la présence de « vampires » au Sénégal qui, selon lui, « rêvent de prendre leur part du pactole disparu » en s’autoproclamant représentants d’un « fantôme », une métaphore désignant la société AEE Power, qu’il accuse de se soustraire à la justice espagnole.



Le député oppose sa propre saisine des tribunaux de Madrid, intervenue en octobre 2025, à l’attitude qu’il qualifie de « fuyarde » de la part du groupe espagnol. « AEE Power EPC, sourde aux interpellations des citoyens, nous informe par son avocat avoir déposé une plainte, une de plus, cette fois-ci contre ma personne. Tout en refusant de répondre à la justice espagnole ! », a-t-il martelé.