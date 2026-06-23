Journée mondiale de la fonction publique : Le Sénégal lance l’audit biométrique des agents de l’État

À l’occasion de la Journée mondiale de la fonction publique célébrée ce 23 juin 2026, le Sénégal a organisé pour la première fois une célébration nationale dédiée à cet événement placé sous le thème : « Capital humain et transformation de l’État : vers une fonction publique performante, inclusive et orientée résultats ».







Présidant la cérémonie, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a salué une étape importante dans la modernisation de l’administration publique. L’événement a été marqué par la distinction de plusieurs agents publics jugés méritants, dans le but de promouvoir l’excellence et l’émulation au sein de la fonction publique.







La cérémonie a également servi de cadre au lancement officiel de l’audit physique et biométrique des agents de l’État. Prévue du 23 juin au 31 juillet 2026 sur l’ensemble du territoire national, cette opération vise à fiabiliser les effectifs de la fonction publique, rationaliser les ressources de l’État et mieux maîtriser la masse salariale.







Le ministre a invité l’ensemble des agents publics à participer pleinement à cet exercice, présenté comme une étape majeure dans le processus de modernisation et de digitalisation de l’administration sénégalaise.

