« Sécurité, migration : Dakar et Paris scellent un pacte avant les JOJ »

La France et le Sénégal entendent donner un nouvel élan à leur coopération sécuritaire, à l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a reçu pour la première fois son homologue sénégalais, Mouhamadou Makhtar Cissé, lors d’un entretien que le ministre français a qualifié de « dense ». Les deux hommes ont passé en revue l’ensemble des coopérations déjà engagées en appui à l’organisation de ce grand rendez-vous sportif, selon les mots du ministre français de l Intérieur, sur son compte Twitter.



Nommé le 1er juin 2026 à la tête du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, dans le cadre du deuxième gouvernement formé depuis l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, sous la primature d’Ahmadou Aminou Lô, Mouhamadou Makhtar Cissé effectue ainsi l’un de ses premiers déplacements de premier plan à l’étranger. Une première sans doute dictée par l’urgence et l’importance des prochains jeux prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026.



Depuis 2022, le ministère français de l’Intérieur accompagne le Sénégal dans la sécurisation de l’événement. Fort de son expérience dans la conduite des grands rassemblements, il s’est dit pleinement engagé aux côtés de Dakar et entend faire bénéficier le Sénégal des enseignements tirés de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Côté sénégalais, cette échéance est présentée comme un enjeu majeur. Le ministre de l’Intérieur a rappelé que la réussite des Jeux exigeait une préparation rigoureuse en matière de sûreté, de protection civile, de gestion des flux et de coordination opérationnelle, et que l’expérience française en la matière constituait un apport utile. Cette coopération, a-t-il souligné, s’inscrit dans la Vision Sénégal 2050 et dans la volonté de bâtir un pays souverain et stable, dans un environnement régional marqué par les défis sécuritaires du Sahel.



Au-delà du seul volet sportif, les deux ministres ont également abordé les questions migratoires. Le Sénégal entend lutter fermement contre les filières irrégulières et les réseaux criminels qui exploitent la détresse des candidats au départ, tout en plaidant pour une approche respectueuse de la dignité humaine, fondée sur le renforcement de la mobilité régulière, la coopération consulaire, l’information des jeunes et la prévention des départs dangereux.



Les deux parties ont enfin exprimé le souhait d’inscrire leur collaboration dans la durée, autour de priorités partagées, de points focaux désignés et d’un mécanisme de suivi destiné à produire des résultats concrets.