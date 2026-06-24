Du rêve mondial au naufrage collectif : chronique d'une désillusion aux États-Unis (Par Daouda Ba)


Du rêve mondial au naufrage collectif : chronique d'une désillusion aux États-Unis (Par Daouda Ba)
Le football a cette capacité unique de rassembler tout un peuple autour d'un même espoir. Au Sénégal, les Lions de la Teranga incarnent bien plus qu'une équipe nationale : ils portent les rêves, les ambitions et la fierté de millions de citoyens.

Lorsqu'ils ont pris la direction des États-Unis pour disputer cette Coupe du monde, c'est toute une nation qui s'est embarquée avec eux dans l'aventure. Mais aujourd'hui, après deux défaites consécutives face à la France (3-1) et à la Norvège (3-2), ce rêve collectif semble avoir sombré dans les eaux troubles de la désillusion.

Le naufrage est dit collectif parce qu'il dépasse les seuls joueurs présents sur le terrain. Il concerne une nation qui croyait en son destin, des supporters qui veillaient tard pour suivre les rencontres, des enfants qui portaient fièrement le maillot national et des observateurs convaincus que le Sénégal avait les moyens de franchir un nouveau palier dans la hiérarchie mondiale.

Pourtant, les premiers signes d'alerte sont apparus dès l'entrée en lice contre la France. Les Lions ont montré de l'envie, du courage et même quelques séquences de qualité. Mais à ce niveau de compétition, la générosité ne suffit pas. Chaque erreur se paie comptant.

Face au réalisme français, le Sénégal a découvert une réalité souvent cruelle : les grandes équipes savent transformer les moindres failles en opportunités.
La rencontre contre la Norvège devait être celle de la révolte. Elle s'est finalement transformée en celle des regrets.
 
À plusieurs reprises, les Lions ont semblé capables de revenir dans le match. Ils ont refusé d'abdiquer, mais leur détermination s'est heurtée à des insuffisances défensives et à un manque de maîtrise dans les moments clés. Au coup de sifflet final, le score de 3 buts à 2 en faveur des Scandinaves a résonné comme une sentence.

Cette campagne américaine met en lumière les fragilités d'une équipe engagée dans une transition délicate. Les générations dorées ne sont pas éternelles. Les succès continentaux et les performances remarquées des dernières années avaient élevé le niveau des attentes. Peut-être même au point de masquer certaines lacunes que cette Coupe du monde expose désormais au grand jour.

Le naufrage est aussi celui des certitudes. Certitude que le Sénégal avait définitivement intégré le cercle des nations capables de rivaliser avec les meilleures. Certitude que l'expérience accumulée lors des précédentes compétitions suffirait à franchir un nouveau cap. Certitude, enfin, que le talent individuel des joueurs compenserait les difficultés collectives.

Mais le football moderne ne pardonne aucune approximation. Il récompense la constance, l'organisation, la discipline tactique et l'efficacité. Sur ces aspects, les Lions ont souvent semblé en retard sur leurs adversaires durant les deux premières journées. Pour autant, parler de naufrage ne signifie pas condamner l'avenir. Les grandes nations sportives se construisent aussi dans l'adversité.
 
Derrière les déceptions du présent se cachent parfois les leçons qui préparent les succès futurs. Plusieurs jeunes joueurs ont montré des qualités prometteuses et l'équipe conserve un potentiel indéniable.

Le dernier rendez-vous contre l'Irak apparaît désormais comme celui de l'honneur. Non pas pour effacer les contre-performances passées, mais pour démontrer que l'orgueil des Lions demeure intact. Car même lorsque les rêves s'effondrent, il reste toujours la dignité du combat.

Aux États-Unis, le Sénégal n'a pas seulement perdu deux matchs. Il a vu s'éloigner un rêve partagé par tout un peuple. Un rêve nourri par l'histoire récente du football sénégalais et par l'ambition légitime de voir les Lions rugir parmi les plus grands.

Aujourd'hui, l'heure est à la déception. Demain devra être celle de l'introspection, de la reconstruction et de la reconquête. Car dans le football comme dans la vie des nations, les naufrages les plus douloureux sont parfois ceux qui enseignent le mieux le chemin du renouveau.
 
Daouda BA ( Journaliste-Écrivain)
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Mercredi 24 Juin 2026
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