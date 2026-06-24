Inclusion sociale et gouvernance territoriale : Koungheul remporte le XIe Prix des Bonnes Pratiques Régionales d’ORU Fogar

Le Conseil départemental de Koungheul, présidé par Mme Socé Diop, vient de décrocher une distinction inédite pour une collectivité africaine : le XIe Prix des Bonnes Pratiques Régionales, décerné par ORU Fogar en partenariat avec le PNUD. L’annonce officielle a été faite le 16 juin 2026 à Barcelone, dans une correspondance signée par le Secrétaire général d’ORU Fogar, Carles Llorens i Vila, saluant le programme d’inclusion sociale mis en place par la collectivité au profit des chefs de ménage en situation de handicap et de leurs familles, à travers la Couverture Sanitaire Universelle.







Cette consécration revêt une portée historique : depuis la création du prix il y a onze ans, aucune collectivité territoriale africaine n’avait jamais figuré parmi ses lauréats. Mme Socé Diop a salué une « victoire collective » qui rejaillit, selon elle, sur l’ensemble des territoires sénégalais et africains.







La récompense vient couronner plusieurs années d’efforts en matière d’identification et d’enrôlement des personnes vivant avec un handicap dans le dispositif de protection sociale, mais aussi un engagement social plus large : soutien aux familles démunies, accompagnement des groupements féminins, et investissements importants dans le secteur éducatif (infrastructures scolaires, équipement, appui aux élèves). C’est cette approche intégrée, mêlant inclusion, solidarité communautaire et capital humain, qui a convaincu le jury international.

