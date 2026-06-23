Linguère-Campagne de distribution des semences: Des opérateurs économiques saluent les efforts du gouvernement.


Linguère-Campagne de distribution des semences: Des opérateurs économiques saluent les efforts du gouvernement.

À mesure que l'hivernage s'installe dans plusieurs localités du pays, la campagne de distribution des semences se poursuit dans le département de Linguère, l'une des principales zones agricoles du Sénégal. Sur le terrain, les opérateurs économiques chargés de l'acheminement des intrants se disent satisfaits du déroulement des opérations et saluent la volonté du gouvernement de soutenir le secteur agricole dans sa quête de souveraineté alimentaire.

Selon l'opérateur économique Soyoubou Mbacké, les communes de Gassane, Déali et Dodji ont déjà reçu leurs quotas de semences d'arachide. Les volumes livrés s'élèvent respectivement à 25 tonnes pour Gassane, 52,5 tonnes pour Déali et 30 tonnes pour Dodji. Des livraisons qui interviennent au moment où de nombreux agriculteurs ont déjà préparé et défriché leurs champs en attendant les premières pluies.

Au-delà du département de Linguère, Soyoubou Mbacké a également assuré la livraison de semences dans le département de Louga, avec 15 tonnes d'arachide destinées à la commune de Louga et 17,5 tonnes pour celle de Sakal.

Profitant de l'occasion, l'opérateur économique a exprimé son adhésion à la politique agricole du gouvernement. « La souveraineté alimentaire constitue aujourd'hui un objectif majeur de nos gouvernants. Nous saluons les efforts consentis pour accompagner les producteurs », a-t-il déclaré.

Même satisfaction du côté de Falou Badiane. Ce dernier affirme avoir acheminé l'ensemble des quotas qui lui étaient confiés, notamment 10 tonnes destinées à Thiamène Pass, 10 tonnes à Déali, des semences de niébé à Warkhokh dans le département de Linguère ainsi que 130 tonnes à Ndiagne dans le département de Louga.

Selon lui, toutes les étapes de la distribution, de la mise en sacs jusqu'à la réception des semences, se déroulent dans la transparence et sous la supervision des autorités compétentes.

« Les opérations se déroulent dans les règles de l'art grâce à la présence des forces de l'ordre, de l'administration territoriale et des services techniques », a-t-il souligné.

Toutefois, Falou Badiane estime qu'un démarrage plus précoce de la campagne serait bénéfique au monde rural. « Nous plaidons pour que les distributions commencent dès le mois de mai afin de permettre aux producteurs d'être mieux préparés à l'arrivée de l'hivernage », a-t-il recommandé.

Agriculteur de profession en plus de ses activités d'opérateur économique, Soyoubou Mbacké a également lancé un appel aux bénéficiaires des semences subventionnées. Il les invite à utiliser les graines conformément à leur destination et à éviter tout détournement d'objectif.

Il encourage par ailleurs les producteurs à conserver une partie de leur récolte comme semences pour les prochaines campagnes, contribuant ainsi à renforcer durablement la filière agricole. Il a également insisté sur la nécessité de faciliter l'accès à la terre et au matériel agricole moderne au profit des paysans.

Abordant la question des tensions parfois observées entre agriculteurs et éleveurs durant l'hivernage, Soyoubou Mbacké a plaidé pour la préservation de la paix sociale. « La saison des pluies est une période sensible mais passagère. Il est essentiel de privilégier le dialogue, le respect mutuel et la compréhension entre éleveurs et agriculteurs », a-t-il indiqué.

En attendant l'installation effective des pluies, la campagne de distribution des semences d'arachide et de niébé se poursuit dans le département de Linguère, où d'importantes quantités restent encore attendues. Dans cette dynamique, l'entente et le respect mutuel observés entre les différents opérateurs économiques, notamment Mamadou Sow, Soyoubou Mbacké, Falou Badiane et Fatou Sarr, sont salués par les producteurs qui espèrent un hivernage généreux et une campagne agricole fructueuse.

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Mardi 23 Juin 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



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