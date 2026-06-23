Le Ministre Samba Diouf en visite au siège de Sonatel Orange pour échanger sur le New Deal Technologique

Le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a effectué une visite ce mardi au siège du Groupe Sonatel Orange, où il a été reçu par le Directeur Général Brelotte Ba et l’ensemble du comité de direction de l’opérateur historique. La rencontre a permis aux deux parties d’échanger sur les grands chantiers de la transformation digitale du Sénégal, articulés autour de la vision du New Deal Technologique : connectivité, souveraineté numérique, inclusion, cybersécurité, infrastructures et développement des compétences.



À l’issue de la visite, le Groupe Sonatel Orange a réaffirmé son engagement aux côtés des pouvoirs publics pour faire du Sénégal une nation numérique forte, compétitive et inclusive, se positionnant comme partenaire privilégié de l’État dans la réalisation des ambitions du New Deal Technologique et de l’agenda Sénégal 2050.



Quelques jours après sa prise de fonction à la tête d’un ministère désormais entièrement consacré aux télécommunications et au numérique, Samba Diouf voit son portefeuille dissocié de celui de la Communication lors du dernier remaniement gouvernemental. La visite s’inscrit également dans la continuité des orientations stratégiques affichées par Sonatel pour 2026, année marquée par l’accélération du déploiement de la fibre, de la 4G et de la 5G, ainsi que le renforcement de ses offres en cybersécurité et solutions cloud.