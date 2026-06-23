Détention de Khadim Ba : Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mourtalla Mbacké Khadim Rassoul rend visite à l’homme d’affaires

Le fils de Serigne Mourtalla et petit-fils de Cheikh Ibrahima Fall, dont la mère, Sokhna Bousso, est la fille de Serigne Modou Moustapha Fall, petit frère du Khalife général des mourides, a rendu visite ce lundi, à Khadim Ba, détenu au pavillon spécial. Un geste d’autant plus remarqué que ce marabout, totalement détaché des choses mondaines, est resté cinq ans sans sortir de Touba. Cette visite intervient au moment où le secteur privé a haussé le ton pour exiger que la liberté provisoire soit accordée au PDG de Locafrique de même que des commerçants.



Pour rappel, le mouvement « Aar Sunu Kom-Kom de Touba », composé de commerçants, d’opérateurs économiques et d’acteurs du développement de la cité religieuse, est entré dans la danse pour émettre sur la même fréquence, mettant en avant l’existence de contestations sérieuses dans le différend opposant Khadim Ba à l’administration des Douanes. « Nous tenons à rappeler que plusieurs éléments importants du dossier semblent aujourd’hui démontrer l’existence de contestations sérieuses quant aux faits qui lui sont reprochés », ont indiqué d’entrée les soutiens du PDG de Locafrique, avant de préciser : « Les différents rapports et contre-expertises versés au dossier auraient établi que les cargaisons de carburant concernées ont bel et bien été réceptionnées par les structures compétentes. La Société Africaine de Raffinage a confirmé la réception des produits. Dakar Pétrole a également indiqué que les navires ont été correctement déchargés et réceptionnés. De leur côté, les transitaires concernés affirment avoir procédé au paiement des droits et formalités exigés. »



Pour le mouvement des commerçants, ces éléments, déjà portés à la connaissance du juge chargé du dossier, constituent des éléments nouveaux et sérieux qui méritent une attention particulière. Mieux, conformément aux procédures douanières, lorsqu’un mandat de dépôt est fondé sur des contestations relevant du Code des douanes, l’administration douanière demeure un acteur central dans l’évolution du dossier. En présence de contestations sérieuses, le dossier peut être soumis à l’appréciation du ministère des Finances, insiste le mouvement.



Le collectif invite ainsi le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget à examiner, avec toute l’attention requise, les éléments disponibles et les conclusions des différentes expertises produites. Il sollicite également l’intervention de Cheikh Diba auprès des autorités compétentes afin qu’une demande de liberté provisoire puisse être envisagée, dans le strict respect de la loi, des procédures judiciaires et de l’indépendance de la justice.