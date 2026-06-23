Dialogue annuel du Club de Madrid : Aminata Touré dénonce les « injustices » contre l’Afrique

Le Dialogue annuel du Club de Madrid s’est ouvert ce matin dans la capitale espagnole, sous le parrainage du roi d’Espagne, Felipe VI.



Présente à cette rencontre, Aminata Touré, haut représentant du Chef de l’Etat s’est prononcée sur la situation économique et géopolitique du continent africain. « Il faut que les injustices contre l’Afrique cessent avec les taux d’intérêt exorbitants, les taxes des multinationales non payées en Afrique, toujours pas de siège au Conseil de sécurité », a-t-elle déclaré.







Elle a également plaidé pour la reconnaissance du droit aux réparations « pour les horribles dommages de l’esclavage et de la colonisation ».

