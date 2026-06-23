Mbane : l’Hôpital Militaire de Campagne se déploie au service des populations

L’Hôpital Militaire de Campagne (HMC) poursuit ses actions de proximité au bénéfice des populations. À Mbane, une importante journée de sensibilisation et de dépistage de l’hépatite B a été organisée, suivie de consultations pédiatriques et d’une prise en charge médico-dentaire en faveur des talibés.



Mobilisée pour l’occasion, une équipe pluridisciplinaire composée de pédiatres et de chirurgiens-dentistes a assuré une prise en charge intégrée des enfants. Les consultations ont permis de détecter et de traiter diverses pathologies tout en mettant l’accent sur la prévention et l’éducation sanitaire.



Au-delà des soins médicaux et dentaires prodigués, les spécialistes ont animé des séances de sensibilisation portant sur les bonnes pratiques d’hygiène, la santé bucco-dentaire et les comportements favorables à la préservation de la santé.



Cette initiative, selon la Dirpa, a également été marquée par la distribution gratuite de médicaments aux talibés consultés, leur permettant de bénéficier d’un suivi thérapeutique adapté à leurs besoins.



À travers cette action sociale et sanitaire, l’Hôpital Militaire de Campagne réaffirme son engagement à rapprocher les services de santé des populations et à contribuer à l’amélioration de la prise en charge médicale des couches les plus vulnérables.

