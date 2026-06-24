Air Sénégal S.A. et Air France renforcent leur partenariat stratégique

Air Sénégal SA annonce le renforcement de son accord commercial interline avec Air France, une avancée majeure qui élargit considérablement les possibilités de voyage offert à ses clients au départ de Dakar vers des destinations complémentaires en Europe (Marseille, Lyon, Nice, Milan, Rome, Barcelone, Madrid, Genève, Londres et Frankfort) et vers le Canada (Montréal et Toronto).
Cet accord permettra aux passagers de bénéficier d’une expérience de voyage plus fluide au départ et à destination de Dakar, grâce à une réservation et un billet unique regroupant les vols d’Air France et d’Air Sénégal, une meilleure continuité de parcours et un enregistrement des clients et leurs bagages jusqu’à destination finale.
Dans ce cadre, ce lundi, une audience a été accordée à M. Tidiane Ndiaye, le Directeur Général d’Air Sénégal et sa délégation par M. Benjamin Smith le Président Directeur Général du Groupe Air France-KLM et Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France. Cette rencontre de haut niveau a permis aux deux compagnies de passer en revue les différents axes de partenariat.
Cet accord confirme les ambitions d’Air Sénégal d’étendre son réseau vers l’intercontinental grâce à son partenaire stratégique Air France et de connecter le Sénégal au reste du monde.
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