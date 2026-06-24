Liberté provisoire pour Mor Mbaye Cissé : L’APPEL espère un dénouement heureux définitif lundi



L'Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) suit avec une attention toute particulière la situation du journaliste Mor Mbaye Cissé, en service au groupe Seneweb, qui vient de bénéficier d’une liberté provisoire après 24 heures de garde à vue.



Depuis l’entame de cette affaire hier, l’APPEL s’est immédiatement saisie du dossier. Elle a établi et maintenu des contacts permanents avec les autorités impliquées. Au vu de la tournure des événements, l’association tient à les remercier et espère que l’audience prévue lundi 29 juin permettra de clore définitivement cette affaire.



L'APPEL tient à rappeler que la liberté de la presse et le droit du public à l'information sont des piliers fondamentaux de notre démocratie. L’exercice du métier de journaliste obéit à des principes d’éthique et de responsabilité que nos professionnels s’efforcent de respecter au quotidien.



À cet égard, Mor Mbaye Cissé est reconnu par ses pairs comme un jeune journaliste sérieux, rigoureux et respecté. Tout au long de son parcours, il n’a jamais été pris à défaut dans le cadre de l’exercice de sa profession. Tout en réitérant son soutien confraternel à Mor Mbaye Cissé et aux équipes de Seneweb, l'APPEL privilégie la voie de l'apaisement.



Les Éditeurs de la presse en ligne expriment leur souhait profond d’engager un dialogue franc et constructif avec l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS). L’objectif est d’asseoir une passerelle de communication solide afin d'éviter, à l'avenir, de telles incompréhensions ou de tels incidents fâcheux qui ne font que fragiliser l'espace public et la collaboration entre deux corps essentiels à l'État de droit.



L'APPEL reste mobilisée et vigilante jusqu'à l’issue du procès prévu lundi 29 juin 2026.



Le Bureau Exécutif National de l’APPEL