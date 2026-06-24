Pilotage stratégique et qualité des données : Les nouvelles priorités du ministre de l’Énergie

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a entamé, ce lundi, une série de visites au sein des directions et services relevant de son département. Au cours de cette tournée, il s’est successivement entretenu avec les équipes du Secrétariat permanent à l’Énergie (SPE), de la Direction de la planification, des études et du suivi-évaluation (DPESE), ainsi que de la Direction générale de l’Énergie (DGE).







Les échanges ont principalement porté sur le renforcement du pilotage stratégique du secteur, l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des données, ainsi que sur l’accélération de l’accès universel à une énergie fiable, abordable et durable.







À l’issue de ces rencontres, le ministre a salué l’engagement des agents rencontrés et a réaffirmé sa volonté de promouvoir une gouvernance fondée sur la performance et l’innovation, au service du développement du secteur énergétique et du bien-être des citoyens.

