Diffusion présumée de fausses nouvelles : le journaliste Mor Mbaye Cissé placé en garde à vue

Le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a été placé en garde à vue ce mardi 23 juin 2026 à la Sûreté urbaine après son audition par les enquêteurs. Cette mesure intervient dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite d'une auto-saisine du parquet pour diffusion présumée de fausses nouvelles.



Selon les informations disponibles, le journaliste est poursuivi après la publication d'un article exclusif relatif à l'arrestation du fils d'un magistrat en service au Pool Judiciaire Financier (PJF).



Le jeune homme avait été interpellé vendredi dernier en possession de 25 millions de francs CFA dans le cadre d'une enquête portant sur un vol présumé de 100 millions de francs CFA commis en bande organisée.



Dans les premières déclarations qui lui sont attribuées, le suspect aurait affirmé avoir soustrait cette somme dans l'armoire de son père. Ces propos avaient été relayés dans l'article publié par le journaliste.



Toutefois, la suite de l'enquête menée par les services compétents aurait permis d'établir que les fonds saisis ne provenaient pas du magistrat concerné, mais seraient liés à l'affaire de vol en bande organisée faisant l'objet des investigations.



C'est la diffusion de ces premières déclarations, finalement contredites par l'évolution de l'enquête, qui est aujourd'hui au cœur de la procédure engagée contre Mor Mbaye Cissé.

