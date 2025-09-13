Serigne Khadim Thioune : “Comment être talibé de Cheikh Béthio et insulter ses enfants ?” – Le litige foncier de Médinatoul Salam clarifié »

À Médinatoul Salam, le litige autour des terrains de feu Cheikh Béthio Thioune continue de diviser. Après la conférence de presse des partisans de Sokhna Aïda Diallo, Serigne Khadim Thioune, fils du défunt guide religieux, s’est exprimé au micro de Dakaractu Mbour pour mettre les points sur les i et dénoncer les manœuvres autour des parcelles restantes.

“Il ne reste que 400 parcelles à distribuer, pas plus”

Serigne Khadim revient sur la gestion des terrains :

« Nous avions plus de 6 000 parcelles initialement distribuées. Aujourd’hui, il ne reste que 400 parcelles. En ma qualité de président de commission, lorsque le Cheikh s'apprêtait à aller se soigner, je l'ai interpellé : il m'a formellement dit de ne rien toucher jusqu'à son retour. »

Il insiste sur le fait que l’héritage des terrains ne se fait pas par opportunisme et selon les règles strictes établies par le Cheikh.

“Ils veulent mettre en mal la famille de Cheikh Béthio et le gouvernement”

Le fils du défunt guide dénonce clairement les intentions malveillantes :

« L’objectif de certains est de mettre en mal la famille de Cheikh Béthio Thioune et le gouvernement, ou même le maire Maguette Sène. Je vous assure : ça ne passera pas ! »

Il rappelle que toute tentative de vendre ou d’occuper les terrains illégalement est strictement interdite :

« Ces gens viennent la nuit pour construire sur des parcelles et vendent des terrains sans pouvoir donner de papiers à leurs acquéreurs. Serigne Saliou Thioune a demandé au maire de tout faire pour régulariser les titres. »

“Comment être talibé de Cheikh Béthio et insulter ses enfants ?”

Serigne Khadim appelle à la retenue et au respect des règles :

« La commission est composée de trois familles : la famille de Cheikh Béthio, la famille Diop et la famille Diamanka. Tout doit se faire sous la supervision du maire, de la sous-préfecture et des services de l’État. »

« Je vous invite à la retenue, à la politesse et au respect des ndigueuls du Khalife général. Les jeunes mal éduqués qui s’agitent doivent comprendre que le terrain ne se vend pas au mépris de la tradition et de la famille. »

Une mise au point radicale qui claque

Serigne Khadim Thioune a tranché : la famille de Cheikh Béthio garde le contrôle des parcelles restantes.

« Nous sommes chez notre père. Toute tentative de manipuler ou politiser ce dossier sera rejetée. L’objectif de certains est de semer le trouble, ça ne passera pas ! »

Cette sortie fracassante marque un tournant dans le conflit foncier de Medinatoul Salam, rappelant que la parole du défunt Cheikh reste la loi à suivre pour tous les talibés.