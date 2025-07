Sept ans après l’incendie, les commerçants du marché Tilène manifestent à Ziguinchor

Un vent de colère a soufflé ce samedi autour du marché Tilène, au cœur de Ziguinchor. Sept ans, jour pour jour, après l’incendie dévastateur du 11 août 2018, les commerçants regroupés devant les grilles de la structure flambant neuf mais toujours fermée, ont exprimé leur désespoir et leur détermination. « Cela fait sept ans que nous vivons dans la rue », a martelé Ousmane Faye, dit « Boy Sérère », président du collectif des commerçants.

Selon lui, plus de 600 cantines ont été détruites dans l’incendie et, sept ans plus tard, le marché n’est toujours pas rouvert : « Et malgré nos appels répétés, nous attendons encore l’ouverture d’un marché déjà terminé. »



Le 11 août 2018, les flammes avaient ravagé le marché Tilène, entraînant des pertes estimées à plus d’un milliard de francs CFA et laissant des centaines de commerçants sans abri. Aussitôt, des promesses de reconstruction avaient été faites, avec une première pierre posée dès octobre 2018, et un délai de sept mois pour l’achèvement des travaux. Mais les années ont passé sans que l’accès au nouveau marché ne soit finalement autorisé.



En février 2024, les commerçants s’étaient déjà mobilisés, estimant les travaux à 90 % achevés et exigeant une livraison sous deux mois. En novembre 2023, des manifestations dénoncent une lenteur inacceptable et un manque de recasement, 351 commerçants se retrouvant à nouveau dans les rues, sous le soleil et la pluie.



Ce samedi 12 juillet 2025, jeunes vendeurs, mères de famille et présidents du marché se sont succédé derrière les grilles, scandant des slogans tels que « Justice pour Tilène », « Dignité pour les commerçants » et « Libérez le marché ». Ousmane Faye, la voix étranglée par l’émotion, a relancé l’appel aux autorités : « Nous voulons simplement regagner nos places », a-t-il déclaré.



Les manifestants exigent non seulement l’ouverture immédiate de l’infrastructure, mais aussi des compensations pour les pertes subies ces sept dernières années. Elles réclament une prise en charge de leur situation précaire, ainsi qu’un recasement décent pour l’ensemble des sinistrés.



Pour l’heure, ni le maire de Ziguinchor, ni le gouvernement n’ont publié de calendrier officiel concernant la réouverture imminente du marché. Ce blocage alimente l’inquiétude des commerçants déjà fragilisés par des années d’attente.