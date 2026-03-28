Sénégal vs Pérou : Antoine Mendy savoure la victoire et remercie le public après une belle communion à Paris

Après la victoire du Sénégal face au Pérou, Antoine Mendy a salué la difficulté d’un match disputé juste après la CAN, tout en soulignant la performance collective des Lions. Le défenseur sénégalais a mis en avant le soutien exceptionnel du public, notamment au Stade de France à guichets fermés, remerciant les supporters venus du monde entier ainsi que les organisateurs pour la célébration du trophée. Il a également insisté sur l’importance de continuer sur cette dynamique, avec encore un match à gagner avant de se reconcentrer sur les objectifs en club. Enfin, il a souligné l’état d’esprit du groupe, qu’il décrit comme une véritable famille où les cadres accompagnent les nouveaux arrivants, contribuant à la bonne ambiance et à la solidité du collectif.