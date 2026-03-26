Course à l’ONU : le gouvernement des Maldives a officiellement retiré la candidature de Virginia Gamba, le PR Macky Sall gagne du terrain

Dans un retournement inattendu qui pourrait rebattre les cartes de la course au poste de Secrétaire général des Organisation des Nations unies, le gouvernement des Maldives a officiellement retiré la candidature de Virginia Gamba.







Selon une correspondance officielle datée du 25 mars 2026 et signée par Ali Naseer Mohamed, la décision fait suite à une lettre précédente du 11 mars annonçant la nomination de Mme Gamba. Le document indique clairement que Malé a finalement choisi de se désengager du processus, sans préciser les raisons de ce retrait.











Un retrait lourd de conséquences









Ce désistement intervient dans un contexte où la bataille pour succéder à l’actuel Secrétaire général s’annonce particulièrement stratégique. En retirant une candidate de poids, les Maldives réduisent le nombre de prétendants crédibles et redessinent les équilibres diplomatiques au sein des grandes puissances et des blocs régionaux.







Dans les coulisses de la diplomatie internationale, ce retrait est loin d’être anodin. Il pourrait ouvrir un espace politique favorable à d’autres profils, notamment ceux issus du continent africain.











Une opportunité pour Macky Sall ?









Dans ce nouveau paysage, le nom de Macky Sall revient avec insistance. Déjà perçu comme un candidat sérieux grâce à son expérience à la tête du Sénégal et son rôle sur la scène africaine et internationale, l’ancien chef d’État pourrait bénéficier de cette recomposition.







Le retrait de Virginia Gamba enlève une concurrente disposant d’une solide expérience au sein même du système onusien. Cela renforce mécaniquement les chances de figures politiques ayant une stature internationale affirmée, capables de rassembler au-delà des clivages géopolitiques.

